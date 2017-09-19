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    Bursa’da freni boşalan kamyonet ortalığı birbirine kattı

    Mehmet İNAN/ BURSA (DHA)
    19.09.2017 - 06:54 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 06:54

    BURSA’da yokuş aşağı inerken freni boşalan kamyonet bir evin doğalgaz borusuna ve park halindeki otomobillere çarptıktan sonra durabildi. Dehşet dolu dakikaların yaşandığı kazada yaralanan olmazken, toplam 10 araç zarar gördü.

    Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Hamam Caddesinde meydana geldi. Uludağ yolundan Çekirge yönüne giden 53 yaşındaki Hamza Kaya yönetimindeki 34 YN 9642 plakalı kamyonet, Hamam Caddesine geldiği sırada freninin patlaması nedeniyle kontrolden çıktı.

    Bursa’da freni boşalan kamyonet ortalığı birbirine kattıYokuş aşağı hızla giden kamyonet, ilk önce bir hafif ticari araca, daha sonra bir binaya ait doğalgaz borusuna çarptı.

    Bursa’da freni boşalan kamyonet ortalığı birbirine kattıArdından yolda park halinde bulunan iki araca çarparak durabildi. Kamyonetin çarptığı iki araç da savrularak önlerinde park halinde bulunan diğer araçlara vurdu. Kazada toplam 10 otomobil zarar gördü. Kazada şans eseri araçlarda kimse bulunmazken, kamyon sürücüsü Hamza Kaya, kısa süreli şok yaşadı.

    Bursa’da freni boşalan kamyonet ortalığı birbirine kattıKAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

    Kazalar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kamyonetin geldiği sırada hafif ticari aracın bagajına eşya yükleyen ailenin son anda kamyonetten kaçtıkları görülüyor.

    Bursa’da freni boşalan kamyonet ortalığı birbirine kattıKazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, tek yönlü olan caddeyi trafiğe kapatırken Bursagaz ekipleri caddenin doğalgaz vanasını kapattıktan sonra çalışmalara başladı. Araçların çekilmesi ve Bursagaz ekiplerinin çalışmalarının ardından cadde trafiğe tekrar açıldı.

    Bursa’da freni boşalan kamyonet ortalığı birbirine kattı

    Etiketler: Bursa , kamyon , trafik kazası
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