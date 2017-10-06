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    Bursa’da eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

    İHA
    06.10.2017 - 01:30 | Son Güncelleme:

    Bursa’nın İnegöl ve Gemlik ilçelerinde Özel Harekat Polisi'nin desteği ile eşzamanlı yapılan operasyonda 6 DEAŞ’lı yakalanarak gözaltına alındı.

    Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İnegöl ve Gemlik ekipleri ile Özel Harekat Polisinin desteği ile DAEŞ operasyonu düzenlendi. İnegöl’deki operasyonda Turgutalp Mahallesi Yan sokaktaki iki katlı binaya baskın yapıldı. Suriye uyruklu 3 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

    EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

    Aynı saatlerde Gemlik’te eşzamanlı yapılan operasyonda da üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda terör örgütüne ait materyaller ele geçirildi.Yakalanan 6 DEAŞ üyesi, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

    Etiketler: Bursa , DEAŞ , PÖH
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