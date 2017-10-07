Bursa'da can pazarÄ±... Annesinin elini bÄ±rakmadÄ±

Kaza saat 18:00 sÄ±ralarÄ±nda Orhangazi-Ä°znik Karayolu ÃœreÄŸil kavÅŸaÄŸÄ±na yaklaÅŸÄ±k 200 metre mesafede meydana geldi. Orhangaziâ€™den gezmek iÃ§in Ä°znikâ€™e giden bir ailenin iÃ§inde olduÄŸu hafif ticari araÃ§ akÅŸam saatlerinde Ä°znikâ€™ten Orhangaziâ€™ye dÃ¶nÃ¼ÅŸ iÃ§in yola Ã§Ä±ktÄ±. Mahmut Arslan (52) idaresindeki 16 RBL 07 plakalÄ± hafif ticari araÃ§ ÃœreÄŸil kavÅŸaÄŸÄ± yakÄ±nlarÄ±nda henÃ¼z belirlenemeyen bir sebeple kontrolden Ã§Ä±ktÄ±. Yolun soluna savrulan hafif ticari araÃ§ bariyerleri aÅŸarak zeytinlik kenarÄ±nda bulunan beton sulama kanalÄ±na Ã§arptÄ±ktan sonra takla attÄ±. Yan yatan araÃ§ iÃ§inde bulunan 8 kiÅŸinin yardÄ±mÄ±na Ã§evreden yetiÅŸen vatandaÅŸlar koÅŸtu. Hurdaya dÃ¶nen araÃ§tan Ã§Ä±karÄ±lan yaralÄ±lar iÃ§in olay yerine itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±.

Kazada araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Mahmut Arslanâ€™Ä±n yanÄ± sÄ±ra Meryem Arslan (70) ile aynÄ± isme sahip gelini Meryem Arslan (47), Yasin Kobal (2), Merve Kobal (24), Ä°lknur CÃ¼re (25), Ã–mer CÃ¼re (9) ve ZÃ¼mranur CÃ¼re (2) yaralandÄ±. YaralÄ±lar iÃ§in Orhangazi ve Ä°znikâ€™ten ambulanslar sevkedildi. Ambulanslara konan yaralÄ±lar Orhangazi ve Gemlikâ€™teki hastanelerde tedavi alÄ±ndÄ±.

Kazada yaralanan Ä°lknur CÃ¼reâ€™ye ilk mÃ¼dahale olay yerinde yapÄ±ldÄ±. Bir diÄŸer ambulansÄ±n gelmesini yerde yaralÄ± halde bekleyen Ä°lknur CÃ¼reâ€™nin 9 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Ã–mer CÃ¼re annesinin elini tutarak uzun sÃ¼re gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. Daha sonra olay yerine gelen ambulansa konan anne ve oÄŸlu hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ±lardan hayati tehlikesi bulunan olmadÄ±ÄŸÄ± belirlenirken, kazayla alakalÄ± tahkikat sÃ¼rÃ¼yor.