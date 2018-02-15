Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Bursa'da belediye otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

    Bursa'da belediye otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

    AA
    15.02.2018 - 06:51 | Son Güncelleme:

    Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, belediyeye ait toplu taşıma otobüsü ile pikap tipi kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi'nden Hasanağa TOKİ Konutlarına giden Seyithan Çınar idaresindeki 16 JJK 27 plakalı belediye otobüsü ile karşı yönden gelen Hasan Hüseyin Yalçın'ın kullandığı 16 GJ 218 plakalı kamyonet, Hasanağa TOKİ Yolu'nda çarpıştı.  Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonetin ön kısmındaki yolcu koltuğunda oturan Ali Vurgun'un (55) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Yalçın ve otobüste bulunan Ömer Sefa Temurçin (20) ise 112 Acil Servis ekiplerince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.  Ali Vurgun'un cesedi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

    Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Öte yandan, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Etiketler: Bursa , Nilüfer ilçesi , belediye otobüsü , trafik kazası , kaza , Seyithan Çınar , Ali Vurgun , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri