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    Bursa'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

    Hürriyet Haber
    31.08.2017 - 10:15 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 10:17

    Bursa'da bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusuna cevap arayan vatandaşlar, kentlerinde camilerde cemaatle birlikte kılınacak olan namazın saatlerini merak ediyor. Peki, il ve ilçe merkezlerinde yaşayan birçok kişinin merakla araştırdığı Bursa'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

    Bursa'da bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu, mezbahanelere gitmeden önce dini vecibelerden ilkini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, Bursa'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, detaylar

    BURSA'DA BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

    Merkez: 07.11
    Büyük Orhan: 07.12
    Gemlik: 07.11
    Harmancık: 07.11
    İnegöl: 07.09
    İznik: 07.08
    Karacabey: 07.14
    Keles: 07.11
    Kestel: 07.11
    Mudanya: 07.12
    Mustafakemalpaşa: 07.14
    Orhaneli: 07.12
    Orhangazi: 07.10
    Yenişehir: 07.09

    Kurban Ne Zaman Kesilir?

    Kurban (udhiye), eyyâm-ı nahr (kurban kesme günleri) denilen Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günleri kesilir.

    Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde namaz kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise ikinci fecrin doğumundan sonra başlar; Zilhiccenin on ikinci günü (bayramın üçüncü günü) güneş batıncaya kadar devam eder. Bu geçen süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz vakti kesilmesi daha uygundur.

    Diğer kurbanlarda (adak, akika, vb.) ise herhangi bir vakit söz konusu değildir.

     

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