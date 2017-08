Bursa'da bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu, mezbahanelere gitmeden önce dini vecibelerden ilkini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, Bursa'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, detaylar

BURSA'DA BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Merkez: 07.11

Büyük Orhan: 07.12

Gemlik: 07.11

Harmancık: 07.11

İnegöl: 07.09

İznik: 07.08

Karacabey: 07.14

Keles: 07.11

Kestel: 07.11

Mudanya: 07.12

Mustafakemalpaşa: 07.14

Orhaneli: 07.12

Orhangazi: 07.10

Yenişehir: 07.09

Kurban Ne Zaman Kesilir?



Kurban (udhiye), eyyâm-ı nahr (kurban kesme günleri) denilen Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günleri kesilir.



Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde namaz kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise ikinci fecrin doğumundan sonra başlar; Zilhiccenin on ikinci günü (bayramın üçüncü günü) güneş batıncaya kadar devam eder. Bu geçen süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz vakti kesilmesi daha uygundur.



Diğer kurbanlarda (adak, akika, vb.) ise herhangi bir vakit söz konusu değildir.