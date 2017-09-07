Bursa'da 16 okula yıkım kararı

İl Milli Eğitim Müdürü Veli Sarıkaya, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), kentteki okulların depreme dayanıklılığının tespit edilmesi amacıyla riskli görülen binaların listesini istediğini söyledi. Sarıkaya, bu çerçevede hızla bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Riskli görülen 142 okulu Milli Eğitim Bakanlığı’na bildirdik. Bakanlık bunu iki firmaya ihale ederek deprem incelemelerini yaptırıyor. Firmaların incelemeleri devam ediyor. Bu okullardan 16'sında yıkım kararı çıktı" dedi.

Okulların hemen yıkımı ve yenisinin yapımı için proje çalışmalarının sürdürüldüğünü söyleyen Sarıkaya, şöyle konuştu:

"Okulları yıkıp bir yıl içinde yenisi yapacağız. Bu süre içinde yıkılan okulların öğrencileri yakınlardaki kurumlarda misafir olarak eğitim görecek. Şimdilik 16 okulda yıkım ve tahliye kararı verildi. Biz 16 okulumuzdaki öğrencilerimizi ve ailelerimizi mağdur etmeyecek şekilde planlamamızı yaptık ve yapıyoruz. Yıkılacak okulların öğrencileri, misafir olacakları okulda eğitim ve öğretime 18 Eylül sabahı başlayacaklar. Şu anda söz konusu okulların yöneticileri, ailelere bilgi vermek için çalışıyorlar, bu hafta tamamlanacak."

Bursa merkez ve ilçelerinde yeni eğitim öğretim yılında 20 yeni okulda eğitim öğretime başlanacağını dile getiren Sarıkaya, "İnşaatları devam eden 65 okul inşaatı da 1,5 yıl içinde tamamlanacak ve eğitime başlayacak" dedi.

"BURSA'DA DERSLİK AÇIĞIMIZ YOK"

Sarıkaya, Bursa'da derslik açıklarının bulunmadığını söyledi. İlk ve orta okullarda derslik başına düşen öğrenci sayısının 29, liselerde ise 23 olduğunu belirten Sarıkaya, "Bakanlığımızın Türkiye ortalaması olarak derslik başına 30 öğrenci hedefini biz tutturduk. 19 bin 600 civarında dersliğimiz var. Ayrıca bakanlık nezdinde yılda ortalama 40 yeni okul yapıyoruz. Üç yıldır yaklaşık bu ortalamayla kentimize okul kazandırıyoruz. Özel okullarla birlikte yılda ortalama 75-80 okul faaliyete geçiyor" diye konuştu.

Kent bazında tekli eğitim hedeflerinden de bahseden Sarıkaya, 2014'te Bursa'da ikili eğitim oranının yüzde 46 olduğuna dikkati çekerek, "495 okulumuz 2014'te ikili eğitim yapıyordu. Şimdi eylülde bunu 200'e indirdik. Yüzde 19'a indi bu sayı, eylül ayından itibaren yani tekli eğitim oranımız yüzde 81'e çıkmış oldu" dedi.

Sarıkaya, Osmangazi ve Yıldırım'daki bazı lokal bölgelerde arazi ve arsa üretemedikleri okul yapamadıklarını belirterek, bununla ilgili zorunlu olarak kamulaştırmaya gidileceğini söyledi.