Bursa şampiyonluğu hak etti mi

Hemen arkasından başarıların -eğer kalıcı olduğu takdirde- bir anlamı olduğunu belirtiyor, Bursaspor’da bu başarıyı tekrarlayabilecek potansiyelinin olduğunu da ekliyorum..

Öncelikle Bursa çok güzel bir şehir.

Zengin de bir kent.

Futbolu seven bir halkı var.

Yani helva yapmak için un, yağ, şeker var.

Artık Ertuğrul Sağlam gibi de bir aşçıları olduğuna göre, Trabzonspor’dan sonra İstanbul hegemonyasını fazlasıyla tehdit edebilirler…

Ama..

Bu noktada biraz durup düşünmeliyiz.

“Bursaspor bu şampiyonluğu hak etti mi ?” sorusunun cevabını bulmamız gerekiyor.

Amacımız şampiyon Bursaspor’un başarısını küçültmek, sevinçlerini kursaklarında bırakmak değil. Derdimiz futbolumuz adına, gelecek adına sağlıklı bir analizi siz sevgili okurlarımızla paylaşmak.

Nedense Anadolu kulüpleri her yıl 1 adet takımı şampiyonluk potasına sokuyor. Sanki yazılı olmayan bir anlaşmanın tüm gereklerini yerine getiriyor gibiler.

Eğer Bülent Uygun geçen yıl Sivasspor lider durumda iken gereksiz antipatik söylemler içinde olmasaydı şu anda Sivasspor’un da “şampiyon” ünvanı olurdu. Ertuğrul Sağlam ise oturmuş kişiliği ile bu tür söylemlerden özellikle kaçınarak, kimsenin bam teline basmayarak başarıya ulaşabildi.

Bursaspor’un “Texas” adlı büyük bir taraftar kitlesi var. Tamamıyla kontrolsüz ve şovenist duygularla hareket eden bu topluluk, az daha şampiyonluğun kaybedilmesine sebep oluyordu. Diyarbakırspor karşılaşmasındaki olumsuz tezahüratların toplumsal hafızamıza kazındığını belirtir, büyük bir cezadan Mahmut Özgener - Levent Kızıl federasyonunun taraf tutması ile kurtulduğunu söylemeliyiz. Önümüzdeki sezon bu tür hareketlerin daha fazla göz önünde olacağını belirtir, Bursaspor yönetimine uyarılarımızı göndeririz.

Şampiyon belli oldu.

Üzülenler, kahrolanlar sadece F.Bahçeli seyirciler.

Geriye kalan tüm takım taraftarları –Diyarbakırspor hariç- nedense şampiyon olmuşcasına seviniyorlar. Özellikle BJK, G.Saray ve Trabzonspor taraftarları, Bursaspor’un şampiyon olması ile gelirlerinin düşeceklerini bildikleri halde körü körüne kutlamalara katılıyorlar. Sanırım Aziz Yıldırım fobisinden olsa gerek. Nedense halkımız güçlüleri ve gücünü kullanan insanları sevmiyor. Hani bir laf vardır ya; “Sevilen insan aciz insandır” diye. İşte burada Aziz Yıldırım’ın da biraz düşünmesi, güçlü olmak ile antipatik olmak arasındaki ilişkiyi çözmesi gerekiyor. Tabi ki “aciz” olmadan…

Geceye damgasını vuran bir diğer olay ise 92. dakikadaki anonstur. Her ne kadar sadece bireysel bir hareket olarak algılansa da bence bu işin altında F.Bahçe yönetiminin bir parmağı var. Neden mi dersiniz?: Maç biter bitmez, sahanın içinde yüzlerce seyirci doluştu bir anda. “Eyvah!” Şimdi önlerine çıkacak Sarı-Lacivertli futbolcuları “Niye adam gibi oynamadınız, rezil ettiniz bizleri” diye şamarlayacaklar sandım. Trabzonsporlu futbolcuları ise “Kaç para aldınız lan, ….. tavana mı değdi ?” nidalarıyla darp edecekler diye de, çok korktum açıkçası. Allah’tan anons yapıldı da, ülke spor tarihimize geçebilecek kara bir geceden 2 dakikalık hayal kırıklığı karşılığında kurtulmuş olduk.

Öte yandan Trabzonspor’u da gösterdiği onurlu mücadelesinden dolayı kutlar, aynı mücadeleyi Beşiktaş’tan da beklediğimi itiraf ederken, Trabzon’un önümüzdeki yıl şampiyonluk potasında olmasını dilerim.