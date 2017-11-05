"Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması" açıklandı

Yapılan çalışmada 250 büyük firmanın ciro toplamları 87,2 milyar lira, katma değerleri toplamı 14,6 milyar lira, öz sermayeleri toplamı 20,6 milyar lira, net aktifleri toplamı 65,9 milyar lira, vergi öncesi dönem karları toplamı 4,4 milyar lira, ihracat toplamları 11,2 milyar dolar, üretimden satışlar toplamı ise 60,8 milyar lira olarak hesaplandı.

Bursa'da ciro büyüklüğüne göre "İlk 250 Büyük Firma - 2016" araştırmasının zirvesinde 14 milyar 856 milyon lira ile TOFAŞ yer aldı. TOFAŞ'ı 11 milyar 465 milyon lira ile Oyak Renault, 4 milyar 297 milyon lira ile Bosch izledi.

Araştırma sonuçlarına göre, Bursa iş dünyası, karlılık oranlarındaki düşüşe rağmen istihdam ve ihracat artışlarına imza atarken, katma değer üretmeye de devam etti. 2015 yılında kar eden firma sayısı 229 iken 2016'da bu rakam 211'e geriledi.

Firmaların karlılık oranlarının yüzde 8 seviyesine düşmesine rağmen 250 büyük firmanın ihracat toplamları yüzde 14'lük artışla 11,2 milyar dolara ulaştı. Bu firmaların oluşturdukları istihdam sayısı da yüzde 8,5 artışla 138 bin 700'e yükseldi.

Listede yer alan firmaların ciro toplamları yüzde 10, öz sermayeleri yüzde 2,6, net aktifleri yüzde 10,9, üretimden satışları ise yüzde 15 arttı. Firmaların oluşturduğu katma değerde de 2015 yılına göre yüzde 17,4'lük yükseliş kaydedildi.

"Bursa bölgemizde, ülkemiz ise dünyada hak ettiği konuma gelecektir"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, araştırmanın 20 yıldır süregeldiğini belirterek, sonuçların "Bursa Büyürse Türkiye Büyür" inancını bir kez daha pekiştirdiğini bildirdi.

Burkay, 2016 yılında FETÖ başta olmak üzere çeşitli terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalan Türkiye'nin örnek bir demokrasi mücadelesinden alnının akıyla çıkmayı başardığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bursa iş dünyası da böylesine zor bir süreci, 'Zaferin cephanesi üretimdir.' anlayışıyla inadına üretim, inadına istihdam, inadına ihracatla destekledi. Firmalarımız, 2016 yılında karlarından feragat ederken, katma değerli üretim anlayışından, istihdamdan ve ihracattan vazgeçmedi. Ülkemizin her dönemde moral kaynağı olan Bursa, üzerindeki sorumluluğun bilinciyle daha fazla üretti, ihracatını artırdı ve daha fazla insanımıza istihdam sağladı. Bu vesileyle ülkemizin müreffeh geleceği için çalışan ve kentimize değer katan tüm firmalarımızı bir kez daha yürekten kutluyorum."

Kentin son yıllarda gerçek bir değişim ve dönüşüm süreci yaşadığını ifade eden Başkan Burkay, "TEKNOSAB gibi yeni sanayi devriminin sembolü olan projelerle birlikte BUTEKOM gibi Ar-Ge, inovasyon ve tasarımda firmalarımıza yeni bir sıçrama noktası oluşturan dev yatırımların sayısının artmasıyla birlikte Bursa, bölgemizde; ülkemiz ise dünyada hak ettiği konuma gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.



