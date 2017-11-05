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    Bursa Hâkiminin bu kararı çok konuşuluyor

    Dinçer GÖKÇE
    05.11.2017 - 12:13 | Son Güncelleme:

    Bursa Adliyesi’nde görevli bir hakimin Cuma günü verdiği karar, yargı çevresinde çok konuşuluyor. Hakim, avukatlara yönelik şiddet nedeni ile Bursa Barosu’nun düzenlediği eyleme katıldığı için, mazeret dilekçesi sunmadan duruşmaya katılmayan avukat için kararında şunları yazdı: “Yaşam hakkı her türlü usul ve yasa kuralının üstündedir.”

    Bursa 5. Sulh Hukuk Mahkemesi Hâkimi Levent Dağdeviren’in 3 Kasım tarihli bir kararı, yargı çevresinde çok konuşuluyor. Anılan gün hakim duruşmayı açtı. Davacı vekilinin duruşmaya katılmadığı gibi mazeret dilekçesi de sunmadığı anlaşıldı.

    YAŞAM HAKKI HER TÜRLÜ KURALIN ÜSTÜNDE

    Hakim Levent Dağdeviren ise kararında şunları kaydetti: “Her ne kadar davacı vekili fiziken mazeret dilekçesi sunmamış ise de, son aylarda avukatBursa Hâkiminin bu kararı çok konuşuluyor
    meslektaşlara yapılan fiziki saldırıların protesto edilmesi amacıyla Bursa Barosu’nun bu gün duruşmalara girmeme şeklinde bir eylem kararı almış olması ve davacı vekilinin bu eylem kapsamında duruşmaya katılmamış olması ihtimali ile, yaşam hakkının her türlü usul ve yasa kuralının üzerinde olduğunun tartışmasız bir gerçek olduğu hususu nazara alınarak davacı vekilinin mazeretli sayılmasına…”

    Bursa’da son 4 ayda biri ölümle sonuçlanan 4 ayrı avukata saldırı olayları ve faillerin tutuklanmaması, Bursalı avukatlarca protesto edilmişti. Bursa Barosu’nun düzenlediği eyleme, çok sayıda avukat destek vermişti.
    Bursa Hâkiminin bu kararı çok konuşuluyor

    2004 yılında mezun olan Hakim Dağdeviren, Bursa, Malatya, Düzce, Isparta gibi illerde görev aldıktan sonra yeniden Bursa Adliyesi'nde görev almaya başladı. 
    Bursa Hâkiminin bu kararı çok konuşuluyor

    'BİZLERİ MESLEKTAŞI OLARAK GÖRMESİ ÇOK ÖNEMLİ'

    Kararı değerlendiren İstanbul Barosu'na üye Avukat Fırat Epözdemir "Öncelikle, meslektaşlarımıza yapılan saldırılara karşı yapılan eylemle ilgili Bursa Barosu yönetimini ve eyleme katılan tüm meslektaşlarımı kutluyor kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca, adeta, 'Berlin'de Hakimler var' sözünü, 'Bursa'da da hakimler var' dedirtir şekilde avukatları meslektaşı olarak gören ve yapılan eylemi sahiplenip, fiziki mazeret dilekçesi sunulmamış olmasına rağmen, avukatlara karşı saldırıların karşısında duran ve saldırıyı protesto eylemine katılmayı mazeret olarak sayan meslektaşımız sayın Hâkim Levent Dağdeviren'in kararı çok değerli ve önemli; kendisine teşekkür ediyorum. Bu kararın tüm hakim savcılara da örnek olmasını umut ediyorum" dedi.

     

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