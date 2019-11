Üretimin Merkezi Bursa Olsun

Sanayi ve üretim konusunda Türkiye’nin en önde gelen illerinde ilk sıralarda yer alan Bursa’nın gelecekte de aynı başarıyı sürdürebilmesi için neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye’nin en önemli sorunları arasında yer alan işsizlik konusunda çok iyi durumda olan ve Avrupa Birliği ortalamasının da altında bir işsizlik oranına sahip olan Bursa’da, diğer illerde de bu işin başarılabilmesi için neler yapılabileceği tartışıldı.



Panelistlerin yaptıkları konuşmalarda üzerinde durdukları en önemli konu ise Bursa’nın teknolojiyi daha da geliştirerek 30 yıl sonrasında bile aynı şekilde başarılı olması için çalışmalar yapılması gerekliliğiydi. Özellikle sanayi 4.0’a geçişin çok ön plana çıktığı son dönemlerde Türkiye’de bu işi başarabilecek illerin başında Bursa’nın geldiği ifade edildi. Gerçekleştirilen panel yoğun ilgi gösterilirken, panelin moderatörlüğünü, Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı Sadi Özdemir üstlendi. Paneldeki konuşmacılar ise şu isimlerden oluştu: Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent, Odeabank Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sun, Hürriyet gazetesi ekonomi yazarı Erdal Sağlam ve Fortune Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Cüneyt Toros.







Dünyada para kazanmanın zor olduğu bir dönemden geçildiğini ifade eden Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent, bu durumun kademeli olarak her alana yansıdığını söyledi. Ülkenin zor dönemlerden geçtiğini hain bir darbe girişimi yaşandığını hatırlatan Sefer Levent, “Terör olayları yaşandı. İnsanların seyahat özgürlükleri sınırlandı. Turizm etkilendi. Bizi gördüklerinde ‘dolar ne olacak’ diyorlar. 4 liraya kadar dayandı. Şu anda 3.60 seviyelerine geldi. Bu dalgalanmada dış piyasadaki gelişmelerin de etkisi oldu. Suların durulduğu bir döneme giriyoruz. Çok spekülasyon vardı içeride ve dışarıda” dedi.



Bursa özelinde bugünün değil yarının konuşulması gerektiğine dikkat çeken Sefer Levent, “Bursa özellikle otomotiv konusunda bir üs konumunda. Daha ucuza mal edip, ihraç edebiliyoruz. Özellikle Bursa’da kurulacak Tekno OSB’yi çok önemsiyorum. Yüksek katma değerli ürün çıkacaksa ortaya eğer bunun yolu buradan geçiyor. İhraç edeceğimiz pahada ağır ürünlere geçeceksek Bursa’nın bunda çok önemli bir payı olacaktır. Tren vagonu, tramvay ya da, metro da stratejik üründür. Bir Türk marka bunları yapabildiği için küresel markalar fiyatlarını düşürmek zorunda kaldı. Stratejik ürün işte budur”



Yenişehir’de otomotiv test merkezi açılması konusunda yapılan çalışmalara değinen Sefer Levent, “3 bin 400 alanda inşa ediliyor. Bursa’da yapılan otomobillerin test edilmesi için yılda 35-40 milyon dolar harcanıyor. Bu test merkezlerinin de sayısı çok az dünyada. 1.5 milyar TL’lik bir yatırımdan bahsediyoruz. İlk olarak fren test merkezi inşa edilecek. Ancak kamulaştırmada sıkıntılar var. Buradan Botaş’ın diğer kurumların elektrik hatları geçiyor. Bu hatların başka yerden geçmesi gerekiyor. Bu tip yatırımların artması gerekiyor. Bursa’nın daha fazla girişim yapması çok önemli. TSE bu işi üstlenmiş. İstihdam da sağlayacak Bursa’ya. Burası önemli bir şehir. Bursa şu anda çok iyi durumda olabilir. Ancak bunu ileriye nasıl taşırız. Bunlara kafa yormalıyız” ifadelerini kullandı.



2-3 yıl öncesine kadar yabancıların Türkiye’ye olan ilgisinin doruk noktada olduğunu belirten Levent, “Para istikrarı sever. Referandum ve seçim söyleminden kurtulamadığımızdan dolayı etkileniyoruz. Daha referandum olmadan erken seçim konuşanlar oldu. Şu anda Ankara’da herkes referanduma kilitlenmiş durumda. Bir takım ekonomi politikaları da var ancak öyle bir dönemdeyiz ki ekonomiyi gündemde tutmamız gerekirken siyaseti başa almış durumdayız. Bir takım istihdam kampanyaları yapsak da üretimi öne almalıyız önce. Bu yüzden istihdamda kan kaybediyoruz” diye konuştu.



Nisan 2015’ten bu yana Türkiye’nin seçim sürecinde olduğuna dikkat çeken Hürriyet Gazetesi Ekonomi Yazarı Erdal Sağlam, riskleri görmeden sanayicilerin sağlıklı karar alamayacağını ifade etti. Küreselleşme konusuna ABD Başkanı Donald Trump nedeniyle ara verilmiş gözükse de, küreselleşmenin kaçınılmaz olduğunu söyleyen Sağlam, “Sanayi 4.0 artık kaçınılmaz bir gerçek. Son 10 yılda Türkiye’nin en büyük 10 şirketi hep aynı. ABD’de 10 yıl içinde bütün ilk 10’lar hep değişmiş. Yeni teknoloji almış başını gidiyor. Türkiye bu konuda geride kaldı. Son dönemde verilen teşvikler genelde ‘şirket kurtarmaya’ yönelik. Şirketlerin kredilerinin yeniden yapılandırılması, çiftçi borçlarının ertelenmesi, hazine kefaleti ile şirketlere taze kaynak verilmesi, bunların hepsi mikro teşvikler” dedi.



Türkiye’nin bölgesel ve coğrafi konumu nedeniyle ileriye dönük avantajlı olduğunu söyleyen Erdal Sağlam, “Türkiye’nin yeni büyüme dinamikler yakalaması gerekiyor. Bundan sonra teknoloji ön plana çıkarılmalı. Bursa 20 yıl sonra ne yapacak? Bunun planlanması çok önemli. Örneğin Renault şirketinin aldığı stratejik karara göre Bursa’daki fabrikasının ne yapacağına göre mi kaderini belirleyecek. Renault, yüksek teknolojiye geçildiği zaman burada yüksek teknoloji kullanacak eleman bulabilecek mi.? Şimdi buluyor. 20 yıl sonra yüksek teknoloji ürünü kullanacak çalışan bulabilecek mi.? İşte bunun için çalışmalıyız” ifadelerini kulladı.



Turizm, tarım ve sanayi gibi alanların hepsinin Bursa’da bir arada olduğunu dile getiren Fortune Turkey Yayın Yönetmeni ve CNN Türk Parametre programı yorumcusu Cüneyt Toros, Bursa’nın bir üretim üssü olduğunu, ancak bunu anlatmakta güçlük çektiğini belirtti. “O kadar çok şey üretiyor ki, bu da zorluk yaratıyor. Bursa bulunduğu yer konumuyla da çok dikkat çekiyor. Son yapılan ulaşım projeleri de Bursa’nın değerini katlıyor. Osmangazi Köprüsü yeni yapılacak Çanakkale Köprüsü Bursa için önemli ayrıntılar. Hiçbir zaman Marmara’daki iller bu kadar yakınlaşmamıştı” diye konuştu.



Bursa’da yeni kurulacak Teknosab’a da yoğun bir yatırım yapılmasının beklendiğini anlatan Cüneyt Toros, “Almanya teknoloji dönüşümü ilk başaran ülkeler arasında. İş gücünden kaynaklanan maliyet unsuru teknoloji ile ortadan kalkıyor. Eğer Bursa bu dönüşümü sağlayamazsa elinde sadece lojistik avantajı kalıyor. Bursa bu dönüşümü yapacak ilk konumda. Bu iş nasıl bir an önce yapılabilir bunu tartışmalı ve araştırmalıyız. Teknoloji ve sanayi 4.0 ile alt yapı çok daha fazla değer kazanacak. Almanya üretimde birim maliyetini 10 yıl içinde 121’den 103’e çekecek. Bunu da ‘sanayi 4.0’ ile başaracak. Bir üretim üssü olan Bursa’nın sanayi 4.0’a daha hızlı nasıl geçebilirim diye bakması gerekiyor” dedi.



Türkiye’nin dünyada daha fazla ismini duyurması gerektiğine dikkat çeken Cüneyt Toros şunları söyledi: “Belki şirket satın alarak bunu yapabiliriz. Üretimi tamamladık. Marka olalım desek bugünden yarına olmaz. Çok ciddi planlama gerekiyor. Ancak belli konularda marka sahibi olmamız gerekiyor. Bazı alanlarda ise sadece yüksek teknoloji ile üretim yapmak bile yeterli olabilir. Üretim bazında yüksek teknoloji ile yapılmış verimli üretim, Türkiye’ye katma değeri yüksek üretim malı getirebilir. Bir şekilde yeni teknolojilere yatırım yapmalıyız. Ama ilk yatırım insana olmalı. Bursa için önemli olan buradaki büyük markaların ve üreticilerin 30 yıl sonrada burada olması.”



17 ilde 52 şube ile hizmet verdiklerini ifade eden Odeabank Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sun, “Odeabank çok genç bir banka. Ancak buna rağmen Türkiye’de mevduatta sekiz, kredide dokuzuncu sıradayız. Grubumuz Türkiye’ye güveniyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra grubumuz bankanın sermayesini 1 milyar dolar artırdı. Rüzgar arttığında kimileri kaçacak delik arar, kimileri ise yel değirmeni yapmak için fırsat arar. Biz bu dönemdeyiz. Sanayiciyi desteklemek için buradayız. Uygun fazi, uzun vade fırsatı sağlayan bir banka olmalı ki sanayici içi rahat şekilde yol alabilsin. Büyük projelere destek vermeye çalışıyoruz. Enseyi karartmak yerine doğru yerde katma değeri yüksek istihdam yaratacak yatırım yapmak için doğru zaman olduğunu düşünüyoruz. Rusya ile yaşanan gelişmeler, 15 Temmuz, Suriye gibi sıkıntılar varken, Türkiye belli oranda büyüyorsa bunları göz ardı etmemeliyiz” dedi. Banka olarak yıl sonunda dolar kurunun şu anda olduğundan daha da aşağı inmesini beklediklerini söyleyen Gökhan Sun, Merkez Bankası’nın elinde bu konuda güç olduğunu vurguladı. Sun, Bursa’da tek şube ile hizmet verdiklerini, ancak bu şubeden 1 milyar TL’nin üzerinde kredi kullandırdıklarını belirtti.







Başkan Recep Altepe: Yüksek katma değerli ürünler üreterek dünyaya satalım

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa’nın bir üretim merkezi olması gerektiğini söyledi. Bunun için de adımlar attıklarını belirten Altepe, “Yerli üretim için tramvay ve uçak üretimi konusunda önemli adımlar attık. Bunları Bursa’daki firmaların da üretebildiğini gösterdik. Yüksek katma değerli ürünleri üretmemiz gerekiyor. Şimdi ihracatın kilogramı 4 Euro ise tramvay ile 54 Euro olacak. Bunun için yeni fabrikalar kurmamıza gerek yok. Merkez Bursa olsun, gelişsin, üretecek çok konu var” dedi.



Bursa’nın birikimli, altyapısı çok güçlü bir kent olduğunu ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa’nın tarihi bir başkent olduğunu, verimli toprakları ile dünya çapında dikkat çektiğini söyledi. İpek ve baharat yolu üzerinde olan Bursa’nın bir ticaret şehri olduğuna dikkat çeken Altepe, “Ayrıca çok önemli bir termal kaplıca şehri ve çok önemli bir sanayi şehriyiz. Üretim şehriyiz. Baskın kimliğimiz endüstri ve üretim şehri olmamız. Merkezinin tamamı üretimle uğraşan önemli bir şehir” dedi.



Bursa’nın her alanda yüksek katma değerli ürünler üretmesi gerektiğinin altını çizen Recep Altepe, “Bursa sanayisi üretiminin yüzde 80’ini ihraç ediyor. Tarım üretimi de öyle. Potansiyeli değerlendirmek, daha yüksek teknoloji üretmek, verimli çalışarak ülkenin geleceğine katkı vermek istiyoruz. Bursa ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bursa’nın ortada bir başarısı var. 30 sene sonra da başarılı olmak için konuşuyoruz. Bu bizim için motivasyon kaynağı. Gelişen konjonktüre göre pozisyon alabilen sanayiye sahibiz” dedi.



Bursa’daki sanayicilerin dış dünyaya açık olduğunu belirten Başkan Recep Altepe, “1000’ün üzerinde yabancı ortaklı firma var. Aynı zamanda teknoloji organize sanayi bölgesi ile 20 sene sonra da Bursa’nın geleceğe hazırlanması için ciddi çalışmalar var. 25 milyar dolarık bir yatırımdan bahsediyoruz. Böyle kaç yatırım var. 150 bin istihdam sağlanacak. Tek bir projede böyle bir istihdam sağlayabilecek bir yer var. 40 milyar dolar sadece bu bölgeden ihracat bekliyoruz. Ne kadar bir vizyoner il olduğumuzu buradan görebiliyoruz. Yüksek teknoloji organize sanayi bölgesi Doğu’da yapılsa ne kadar karşılık bulabilir. Bu tip yatırımlar yerinde ve zamanında yapılmalı. Bu proje ancak Bursa’da olabilir. Bu projeyi kamuoyuşa paylaştığımızdan beri sanayiciler ‘ne zaman teklif toplayacaksınız’ diyor. Birçok kişi de beklenti oluştu. Bursa büyürse Türkiye büyür. Şehrin sanayisinden aldığımız güç ve inovasyonla projeleri hayata geçirmek istiyoruz. Bu kadar problemsiz bir şehir var. Bizim istediğimiz başka bir şey Ankara’nın bizim vizyonumuzla, bize destek olması ve önümüz açması. Sanayiciler olarak biraz önde gidiyoruz. Bursa’nın büyümesi Türkiye’nin büyümesi olacak” diye konuştu.



Ülke olarak sesimizi duyurmak için dostlarla kenetlenilmiş olunması gerektiğine vurgu yapan Başkan Altepe, “Birçok firma Türkiye’ye ürettikleri ürün daha ucuza mal ettikleri için geliyor. Burada sanayi arsaları da çok uygun. Giden geri geliyor. Burada üretilen araçlar arıza yapmıyor diye Bursa üretimi araçlar satın alınmak isteniyor. Biz artık diğer yakıtlı araçları üretmek için çalışıyoruz. Durmazların ürettiği metro ve tramvay vagonu için 460 milyon TL ödeme yaptık. Eğer onlar olmasaydı yabancı firmaya 900 milyon TL ödeyecektik. Türkiye’nin imkanları kısıtlı kısa zamanda büyük mesafe almak gerekiyor. Birbirimize çelme takmayalım yeter. Bursa gibi bir ilde savunma sanayini de hızlandırmamız gerekiyor. Başka illerde fabrika kurmaya gerek yok. Burada üretim yapılabilir. Diğer bölgelerde de üretim yapılabilir. Onlar da Bursa’daki üretime destek olur. Çünkü Bursa’da yüksek katma değerli üretim yapabilmek için herşey hazır” diye konuştu.



Bursa’da hızlı bir gelişme ve kalkınma olduğunu dile getiyen Başkan Recep Altepe, “Türkiye’nin lokomotifi İstanbul ve Bursa’dır. Bursa pilot bölge olur ve desteklenirse diğer illerde kalkınır. Bu pilot bölgelerle Türkiye hedeflerine ulaşma yolunda daha hızlı adımlar atabilir” dedi.



Dünyada ekonomik sıkıntılar yaşandığını dile getiren Başkan Altepe, “Türkiye hızla gelişmeye devam ediyor. Türkiye bu zor şartlarda büyümeye devam ediyor. İnsanlar buna şaşırıyor. Etrafımızdaki ateş çemberine rağmen Türkiye’nin iş yaptığı, mal sattığı, gelir elde ettiği bölgelerin kaynamasına rağmen Türkiye dimdik ayakta. Türkiye’de bir istikrar var. Türkiye bu istikrarla büyüyor. İnşallah alınacak kararlarla bu istikrara daha da gelişecek. Bu istikrarla köprüleri, havalimanları, tüneller yapılıyor. Bu köprüleri kendi bütçemizle yapsak işler yürümez. Bunlar hep dış yatırım, kredi ve risklerle oluyor. Türkiye büyüdükçe bunlar devam edecek” diye konuştu.



15 Temmuz’da 40 yıllık ihanetin gerçekleştirilmek istendiği bir darbe girişimi yaşandığını belirten Başkan Recep Altepe, “İstediklerini yapamadılar. Başarılı olamadılar. Düşmanlarımızı mutlu etmedik. Türkiye’den çok büyük beklenti var. Bu millet dünyaya hep hizmet etti. Oralara güzellik taşıdı. Son 200 yılda bizle çok uğraştılar. Daha çok üretmeli ve güçlenmeliyiz. Dünyanın her yerinde biz varız. Sadece ülke olarak değil belediyeler olarak da dünya çapında çalışıyoruz. Balkan ülkelerinde varız. Ortadoğu’da varız. Her yerde Türkiye var. Türkiye tüm dünya mazlumlarına kucak açıyor. Bize çok çalışmak düşüyor. Artık büyüme, gelişme gerekli. Adımlar atmalıyız. Kısa zamanda büyük mesafe almalıyız” ifadelerini kullandı.



Marmara bölgesinde ekonominin yüzde 60’ının olduğunu söyleyen Recep Altepe, “Bu bölgedeki alt yapı ve güç çok daha iyi değerlendirilmeli. Yerli ve katma değerli ürünler üretilmesi gerekiyor. Örneğin Bursa’nın tramvay ve metro vagonuna ihtiyacı vardı. Biz de Türkiye’de üretilen ürünler kullanılmasını istedik. Bu işi kısa zamanda yapabilecek bir firmaya ihtiyaç vardı. Biz de Durmazlar’a gittik. Konuşmamızda ‘bundan sonra uçak yapacağız’ dedim. Ancak onların kafası metrodaydı. ‘Uçağı kime yaptırırsın bilmiyoruz ancak biz metroyu yapıyoruz’ dediler. 3.5 yıldır Bursa caddelerinde bu araçlar kullanılıyor. İşte bunların yapılması gerekiyor. Başka yerlerde fabrika kurmaya gerek yok. Burası merkez olsun. Tüm iller çalışsın” dedi.



Bursa’da havalimanın açıldığını hatırlatan Başkan Recep Altepe, “Bursa’da sanayi, üretim ve turizm gelişiyor. Buraya ulaşım gerekiyor. Özel uçakları ile insanlar Bursa’ya gelebilecek. Kent ekonomisine önemli bir katkı. Çiftçinin tarlasına giden yolu yapmak da ürününü pazarlamak da bizim işimiz. Ürün pazarlama ve toplama merkezleri yaparken, ürün depolama ve ihracat merkezi de yapıyoruz. Üretici, köylü üretsin ve kazansın. Kırsal kesim gelişsin. Kırsala destek veriyoruz” diye konuştu.



Bursa’nın termal bir bölge olduğunu ancak otomotiv üretimi nedeniyle ikinci planda kaldığına dikkat çeken Başkan Recep Altepe, “Yeni bir tesis yapıyoruz. Termal tesis olacak .Burada da belediye dönüşüm yapmış oluyor. Bursa şehrinin kalbinde önemli bir termal merkez. Dünyanın en vizyoner tesisin inşaatları başladı. Ayrıca fuarların da gelişmesi gerekiyor. Malların pazarlamsı çok önemli” dedi.



25 milyar dolarlık yatırımla kurulacak TEKNOSAB ile 150 bin kişiye istihdam sağlanacak

Bu yıl temeli atılacak dördüncü sanayi devriminin öncüsü olması planlanan TEKNOSAB’ın Bursa ekonomisi için yeni bir sıçrama noktası olacağını ifade eden BTSO Başkan Yardımcısı İlker Duran, “25 milyar dolarlık yatırım planlanıyor. 150 bin kişilik istihdam amaçlıyoruz. Türkiye ihracatına 40 milyar dolar katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.



Artık dünya ekonomisine ülkelerden ziyade rekabet gücü yüksek illerin yön verdiğini ifade eden BTSO Başkan Yardımcısı İlker Duran, ABD ile Japonya rekabette değil, San Fransico ile Tokyo’nun yarış halinde olduğunu söyledi. Türkiye ekonomisi hakkında da değerlendirmelerde bulunan İlker Duran, “Türkiye’de birinci bölgede katma değerli üretim yapılıyor. Birinci bölgenin sürükleyici gücü ise Bursa’dır. Sermaye altyapısı, nitelikli iş gücü, yüksek kalite ve dinamik girişimci ruhu kenti ayrıcalıklı konumda tutuyor. Bursa Türkiye’nin lider sektörlerinin kümelendiği merkez konumundadır” diye konuştu.



Yeni nesil fuarlarla, fuar ziyareti sayısının 1 milyonu aştığını dile getiren İlker Duran, “80’e yakın ülkede 9 bin 500 alım heyetini iş dünyası ile buluşturduk. Girişimciliğe ve üyelere verilen desteklerle açılan firma sayısı yüzde 5’i aştı. Ülkenin moral kaynağı olduk. Bursa ekonomisi için yeni bir sıçrama noktası bu yıl temeli atılacak dördüncü sanayi devriminin öncüsü olacak TEKNOSAB’dır. 25 milyar dolarlık yatırım planlanıyor. 150 bin kişilik istihdam amaçlıyoruz. Türkiye ihracatına 40 milyar dolar katkı sağlamayı hedefliyoruz. İhracatçı sayımızı 10 bine, ihracatımızı 75 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyoruz. 100 Ar-Ge ve tasarım merkezi kurulması hedefleniyor. Kilogram başına ihracatı 8 dolara yükseltmek istiyoruz. Bursa yeni başarı hikayeleri yazacak . Özel sektör olarak yeni bir sorumluluğumuz var” ifadelerini kullandı.



Başta tekstil, otomotiv, metal sanayi, kimya, mobilya sektörleri olmak üzeri odak noktasının Bursa olduğuna vurgu yapan Duran, “3 saatlik uçuş mesafesinde 1.5 milyar nüfus var. Geçiş noktasındayız. Bursa 1000’e yakın yabancı firmanın yatırım hedefindedir. 21 sanayi bölgesi, bir serbest bölge ile Türkiye ekonomisinde çok önemli bir noktadayız. Kişi başına düşen 13 bin 700 dolar milli gelir ile 4. kent konumundayız. Yüzde 7.8 işsizlikle AB ortalamasından çok daha iyi durumdayız. Bursa iş dünyası olarak küresel gelişmeler ve tüm engellere rağmen ihracatımızı yüzde 11 arttırdık” ifadelerini kullandı.



Bursa’nın 13 milyar dolarlık yıllık ihracat rakamı ile 112 ülkeyi geride bıraktığına dikkat çeken İlker Duran, “4 dolarlık ihracat kilogram birim fiyatı ile 2023 hedeflerini yakaladık. Ulaştığımız nokta yeterli değil. BTSO olarak ‘Bursa büyürse Türkiye büyür’ mottosuyla standartları belirleyen Bursa için yola çıktık. Projeler ile Bursanın rekabet gücünü artırdık. Ortak aklın gücüyle, tüm kent dinamikleriyle Bursa’nın sanayi dönüşümünü başlattık. 4.0’a geçişte Ar-Ge, inovasyon, tasarım odaklı birçok projeyi harekete geçirdik. Yeni nesil sanayi bölgesi, mükemmeliyet merkezleriyle, yenilikçi üretim modeli ağırlık verdiğimiz çalışmalar arasında. Ur-Ge projeleri, ticari safari ve fuar organizasyonları düzenliyoruz. BTSO Akademi gibi Türkiye‘ye örnek projeler gerçekleştirdik” dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülke olarak seferberlik ilan edildiğini hatırlatan BTSO Başkan Yardımcısı İlker Duran, “Tüm kentlerin ve kurumların dahil olacağı istihdam seferberliğine 80 bin istihdam hedefi ile katıldık. 670 bin kişiye özel sektör olarak istihdam sağlıyoruz. 750 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Tüm firmalar bu seferberliğe davetli. Omuz omuza verince sorunlar aşılabilir. 2017’nin Türkiye’nin yeniden şahlanışa geçtiği bir yıl olmasını umuyoruz” diye konuştu.



ANADOLU’YU DA BURSA GİBİ KALKINDIRMALIYIZ

Bursa’da bu organizasyonun düzenlenmesinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, Bursa’yı örnek almak, Bursa’nın elde ettiği başarıları Türkiye’ye anlatmak için ekonomi zirvesine destek verdiklerini dile getirdi. Bursa’da işsizlik oranının düşük olduğuna dikkat çeken Emrullah Turanlı, “Yüzde 7 işsizlik var Bursa’da. Bu hiçbir şey. Göçmenler var, Suriye’den ülkemize gelenler var. Buna rağmen işsizlik çok düşük seviyelerde. Bursa’yı örnek alarak tüm illerde işsizliği aşağı çekecek katkılar yapmamız gerekiyor” dedi.



İnsanların eğitilmesi ve iş sahibi yapılması gerektiğine vurgu yapan Emrullah Turanlı, “İnsanlar ancak bu şekilde rahat yaşayabilir. Amacımız bu olmalı. Bursa bunların başarıldığı bir il. Türkiye’de bu tür il sayısı az. Belediye başkanına iş adamlarına ‘Gel sorununu anlat, ben önünü açacağım’ dediği il sayısı çok az. Başkanı tebrik ediyorum. Mükemmel bir şehir. BTSO başkanında ve sivil toplum kuruluşlarından ricam, nasıl destek alır da Anadolu’yu canlandırırız. Biz iş adamıyız, hamalız, yatırım yapacağız. Sizleri örnek alıp, Anadolu’ya nasıl taşırız. Bundan istifade etmek istiyoruz. Bursa’da motivasyon yüzde 98. İşa damlarından bu motivasyonu başka illere nasıl taşırız” diye konuştu.



15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Türkiye’nin bazı güçler tarafından kışkırtılmaya çalışıldığını, iş adamlarının morallerinin bozulmaya çalışıldığını dile getiren Emrullah Turanlı, “İş adamlarının moralini bozanlara karşı, önümüze set çekenler için bu organizasyonlara destek veriyorum. Türkiye’de yatırım yapmaktan kimse korkmasın. Gelecek yıllar çok parlak. Motivasyonu bozmayalım. Ülkedeki işsizliği aşağı çekmek için yatırım yapmamız gerekiyor. Bursa’ya göre geride kalmış iller için neler yapabiliriz. Bunlara bakmak zorundayız. Anadolu’da başarısız olan illere Bursa’nın destek vermesi gerekiyor. Bursa’nın başarısını diğer illerimize de taşımalıyız. Bu başarıyı diğer illere taşıma konusunda biz de taşın altına elimizi koyduk.



56 BİN KİŞİLİK ‘SANAYİ ORDUSU’

1960’ların başında Bursa OSB’nin kurulmasıyla birlikte planlı sanayileşmeye ve üretime geçildiğini söyleyen BOSB Başkanı Hüseyin Durmaz, Bursa OSB’nin barındırdığı 19 Ar-Ge merkezi ile de birçok şehri geride bıraktığına dikkat çekti. Durmaz, çok büyük firmalara ev sahipliği yapan Bursa OSB’nin 56 bin kişiye istihdam sağladığını vurguladı.



Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde (BOSB) 56 bin kişinin istihdam edildiğini ifade eden BOSB Başkanı Hüseyin Durmaz, BOSB’da bugün itibariyle tekstil sektöründe 75, otomotiv ve yan sanayinde 53, makina sanayinde 25, metal sanayi ve endüstrisinde 16, kimya sanayinde 12, plastik ve kauçuk sanayinde 12, gıda sanayinde 4, inşaat sektöründe 6, atık-geri dönüşümünde 6, enerjide 5 firmanın ve kalan 36 firmanın da değişik sektörlerde faaliyette bulunduğu söyledi. Bursa OSB’deki firmaların 2016 itibariyle yıllık ihracatlarının toplam tutarlarının da 5 milyar 800 milyon doların üzerinde olduğuna vurgu yapan Durmaz, Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesi olan bursa BOSB’un, Ar-Ge merkezleriyle de örnek olduğunu belirtti.



Bursa OSB’de 19 Ar-Ge merkezi bulunduğuna dikkat çeken Hüseyin Durmaz, “Bursa’daki Ar-Ge merkezlerinin yarısına yakını bizim bünyemizde. Bursa OSB, bu haliyle Türkiye’deki birçok ili de geride bırakıyor. Bursa Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü de bölgede yatırım yapmak isteyen müteşebbislerin kamu kurum ve kuruluşlarında karşılaştıkları sorunların kısa yoldan mahallinde çözülebilmesi amacıyla, sanayiciler ve girişimcilerin sorunlarını dinlemek, gerektiğinde ilgili kurumlarla irtibata geçerek çözüm üretmek, girişimcilere yönelik bilgilendirme, rehberlik ve bölgede bulunan cazip yatırım alanları konusunda tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak üzere tek durak ofisi yaklaşımıyla çalışmalar gerçekleştiriliyor” dedi.



Bölgelerinde, su üretim ve dağıtım, atık toplama ve atık su arıtma, elektrik dağıtım, doğalgaz dağıtım, fiber optik ve bakır kablo ile haberleşme, itfaiye ve yangın eğitimleri, sağlık hizmetleri ve ilkyardım eğitimleri, çevre ağaçlandırma ve bakım, yol ve inşaat işleri, parselasyon, ruhsatlandırma ve onaylar, enerji verimliliği ile bursa çevre merkezi laboratuvarı hizmetleri verildiğini söyleyen Hüseyin Durmaz, “Adeta bir belediye gibi çalışıyoruz. Bursa’nın 250 büyük firma araştırmasının son verilerine göre, Bursa’nın ilk 250 büyük firması içinde Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nden 50 fabrika yer alıyor. İlk 250 büyük içindeki OSB firmaları 17.9 milyar TL ile 250 firmanın yapmış olduğu toplam üretimden satışların 3’te 1’ini karşılamış durumdadır. Bursa ihracatının yarısını da yine bursa OSB’de faaliyet gösteren fabrikalar tarafından gerçekleştirmektedir” diye konuştu.



1960’ların başında Bursa OSB’nin kurulmasıyla birlikte planlı sanayileşmeye ve üretime geçildiğinin altını çizen Durmaz, “Türkiye’nin ilk OSB’si olan Bursa OSB, Renault otomobil fabrikası, Bosch fabrikaları, Zorlu grup tesisleri ve daha pek çokları ile geride kalan 55 yılda hep örnek olmuş, model olmuş ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamıştır” dedi.



Sanayiciler ve işadamları olarak Bursa’nın en çok üretim, ticaret ve ihracat yönü ilgilendiklerini ancak cennet gibi bir şehirde yaşadıklarını ifade eden BOSB Başkanı Hüseyin Durmaz, Bursa’nın eşsiz kültürel değerlere ve turizm özelliklerine de sahip olduğunu belirtti. Bursa’nın Tarihi İpekyolu’nun Anadolu topraklarındaki son durağı olduğunu söyleyen Durmaz, “1491 yılında ipek iplik ve ipekli kumaş ticaretinin merkezi olarak Kozahan yapılmış. 1491 yılına dikkatinizi çekerim. Amerika kıtasının keşfinden 1 yıl önce. Bir başka husus göçlerdir. İstanbul başkent olduğu için Bursa yüzyıllarca doğu ile batı arasındaki geçiş yolu özelliğini kordu. Bu Bursa için çok önemli bir kazanım oluşturdu. Ürün çeşitleri, önemli ustalar ve üretim modelleri hep Bursa’da buluştu” diye konuştu.



BOSB Başkanı Hüseyin Durmaz Bursalı bir sanayici olarak Türkiye’ye inancının tam olduğunu ve bu konuda morallerin üst seviyede olması gerektiğini vurguladı. Durmaz, “Çok çalışmaktan, sebat etmekten, küsmemek, darılmamaktan yanayım. Moral bozmadan, politika politikacılığını yapacak, biz de sanayici olarak üreteceğiz. Moralimizi yüksek tutmak, çalışanlarımıza, aile ve sevdiklerimize yüksek moral vermeliyiz. Avrupa, ABD, Rusya, Çin buradan vazgeçemez. 2017 değil, 2117den umutluyum. Bu ülke vazgeçilemez” diye konuştu.



YABANCI SERMAYE İÇİN YENİ TEŞVİKLER GEREKLİ

Türkiye’nin şu anda yaşadığı ortam nedeniyle, yatırımı Türkiye’ye yapılacak projelerin, Romanya, Polonya gibi ülkelere gittiğini ifade eden BOSİAD Başkanı Abdullah Bayrak, “Yabancı sermayeyi Türkiye’ye çekme konusunda yeni teşviklerin getirilmesi gerekiyor. Ekonominin çarklarının döndüğünü düşündüğüm bu günlerde şu anda pek önemsemesek de önlemlerimizi almak durumundayız” dedi.



Hürriyet Gazetesi’nin düzenlediği Bursa Ekonomi Zirvesi’nin, Bursa’nın ekonomik geleceğine yol gösterici olacağına inandığını ifade eden BOSİAD Başkanı Abdullah Bayrak, gerek sanayi ve teknolojinin bir araya gelmesi, gerek coğrafi konumu sebebiyle Bursa’nın Türkiye ekonomisi açısından oldukça önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Bursa’nın özel bir şehir olduğuna vurgu yapan Abdullah Bayrak, “Bursa sanayisi, hem üreten hem de ürettiğini ihraç eden konumuyla Türkiye ekonomisinin önemli yapı taşlarından birini oluşturuyor. Ekonomik açıdan değerlendirildiğinde Bursa, Türkiye’nin sanayide öncü şehirlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Otomotiv ve tekstil sektörlerinin başı çektiği Bursa sanayisi, üretim ve istihdam açısından üst sıralarda yer alıyor. Türkiye ihracatının yüzde 10’lara yaklaşan bir bölümünü Bursa gerçekleştiriyor. Bu durum, Bursa’nın üretim ve yurtdışı pazarına dönük satış konusunda oldukça başarılı bir grafik çizdiğinin önemli göstergelerinden birisi. Yabancı sermayenin de yoğun rağbet gösterdiği şehirlerden biri Bursa, istihdamda da üst sıralarda yer alıyor” diye konuştu.



Yabancı sermayeyi Türkiye’ye çekme konusunda da, yeni teşviklerin getirilmesi gerektiğinin altını çizen Abdullah Bayrak, “Şu anda önemsemediğimiz ekonominin çarklarının döndüğünü düşündüğüm bu günlerde önlemlerimizi almak durumundayız. Türkiye’nin şu anda yaşadığı ortam nedeniyle, yatırımı Türkiye’ye yapılacak projeler, Romanya, Polonya gibi ülkelere kaçmaktadır. Şimdiden olayların farkına varmalıyız. Oxford Üniversitesi’nin açıklamasına göre, önümüzdeki 20 yılda ABD’deki işlerin yüzde 47’sinin yok olma riski var. Artan teknoloji, değişen dünya düzeni, ihtiyaçların farklılaşması ve bu ihtiyaçlara ayak uyduramayanların sistemin dışına çıkacağı ile ilgili ön görüler her geçen gün artmaktadır. Bu şekilde değerlendirdiğimizde, bizimde politikamız Sanayi 4.0’a yani 4. Sanayi devrimine geçmemizi gerektirmektedir. Dördüncü sanayi devriminde yerimizi almamız için, işletmelerimizi güçlendirmeliyiz” ifadelerini kullandı.



Devletin son yıllarda uyguladığı teşvikler ile Ar-Ge ve İnovasyon desteklerinin hızla gelişmesi gerektiğini dile getiren Abdullah Bayrak şunları söyledi: “Şu bir gerçektir ki, işletmelerimiz öz sermaye açısından güçsüz ve dolar – Euro kıskacında kalmış, kredi borçları kur atışıyla birlikte artmıştır. Bu olumsuz yapıdan biran önce kurtulup, katma değeri yüksek ürünler ile sanayi 4.0’ın farkına vararak, Ticaret ve Sanayi Odamız’ın öncülüğündeki TEKNOSAB’ın biran önce devreye girip, yabancı sermayenin ülkemize çekilmesi olmalıdır. Bursa’nın en büyük özelliği ‘Üreten’ şehir olmasıdır. Her yıl, bir önceki yıldan daha iyi olmuştur.”



Bursa’nın 13 milyar dolarlık ihracatının 5.5 milyar dolarını BOSB’un yaptığına değinen Abdullah Bayrak, “Biz, Bursalı sanayiciler ve SİAD yöneticileri olarak öncü şehir Bursa’da üretmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve bu bilinçle hareket ediyoruz. Daha çok çalışarak Bursa ve Türkiye ekonomisine değer katmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz” dedi.



İlandır