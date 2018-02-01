Bursa 2019'da tamamen tekli eğitime geçecek

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Bursa'da öğrencilerin sabah gün doğmadan okula gitme dertlerinin 2019’da yeni açılacak dersliklerle beraber tamamen ortadan kalkacağını belirtti. Sınav sistemindeki değişiklik hakkında da konuşan Dülger, "Velilerimizin içi rahat olsun, öğrenciler istedikleri okullara gidecekler" dedi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, "Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde benden önce de çalışmalar yapılmış yine devam edecek. Bizim önceliğimiz, 2023, 2071 hedefleri olan güçlü bir ülkede yaşayan nesiller olarak bu ülkenin geleceğinin daha iyi olması adına çocuklarımızın daha donanımlı hayata hazırlanması için çalışmalar yapıyoruz. Bursa’da devam eden projelerimiz var, devam ediliyor. Bursa’nın en acil sıkıntısı, ikili eğitimden tekli eğitime geçmeyle alakalı Bursa’ya derslik kazandırmak. Bu konuda güzel adımlar atıyoruz, 2017-2018 yılında şu ana kadar 22 okulda 487 derslik kazandırdık. Bu okullarda eğitim devam ediyor. Yaklaşık 39 yatırım var inşaatı devam eden, ayrıca 14 tane ihaleye çıkmayı bekleyen yatırım var, 16 tane de proje aşamasında olan yatırım var, bunlar tamamlandığında Bursa’ya 1.600 civarı derslik kazandırmış olacağız. 2019’da Bursa’da tamamen tekli eğitime geçmiş olacağız, bunun için ben ve arkadaşlarım çalışıyoruz. Çocukların sabah erken saatlerde okula gitmesini engellemenin tek yolu, tekli eğitim. Günler uzamaya başladı, kışın çocuklarımız sabah namazıyla okula gidiyordu. Bunun için yatırımları hızlandırarak, arazi temin edebilmek ki en büyük sıkıntımız bu. Yeni binalar, modern binalar ilimize kazandırarak tekli eğitime geçtiğimizde bu sorunu kökten çözecek" dedi.

Sınav sistemiyle ilgili olarak velilere müjdeli haberde bulunan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger "Biz sınav sistemiyle ilgili olarak, Bursa’da kendi planlamamızı bakanlığımızla birlikte yaptık, ancak değişen süreçler olacaktır. Benim bu konuda velilerden istirhamım sabırlı olmaları. Sayın bakanımızın taahhüdüyle, öğrencilerimiz istedikleri okula gidebilecek, öğrencilerimiz ve velilerimiz rahat olsunlar" diye konuştu.

Bursa'da dışarıda bekleyen özel öğrenci olmadığını söyleyen Dülger, devletin son yıllarda ciddi politikaları sayesinde özel eğitime ayrılan yatırımın ve ilginin arttığını belirtti.

Dülger, "İlimizde 40 tane özel eğitim kurumu var, 2 bin 579 öğrenci bu kurumlarda eğitim görüyor. 324 özel eğitim sınıfımız var, 2 bin 200 öğrenci buralarda eğitim görüyor. Yaklaşık 9 bin kaynaştırma öğrencimiz var. Dışarıda sıra bekleyen özel öğrenci yok" dedi.

İkinci döneme başlarken ilk dönem büyük performans gösteren öğretmenlere teşekkürde bulunan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, karnenin başarıyı ve başarısızlığı ölçen bir kağıt parçası olmadığını, uzun vadede öğrencilerin yeteneklerinin tespit edildiğini söyledi.