Maliye Bakanı Ağbal: Burs ve kredi tutarını 470 liraya çıkardık

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2018 yılı bütçesinde en büyük payın 134 milyar lirayla eğitime ayrıldığını belirterek, "Böylece bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 18'ini tek başına eğitime ayırıyoruz. Başka bir ifadeyle toplanan her 100 liralık verginin 22 lirasını doğrudan doğruya eğitime harcayacağız" dedi. Ağbal, Bakanlıkta, "Ocak-Eylül 2017 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları, 2017 Yıl Sonu Bütçe Gerçekleşme Tahmini ve 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı" konulu basın toplantısı düzenledi.

Gelecek yılın bütçesinde, bundan önceki yıllarda olduğu gibi en büyük payı eğitime ayırdıklarının altını çizen Ağbal, bu alandaki ödeneği 2018'de 134 milyar liraya çıkardıklarını, böylece bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 18'ini tek başına eğitime aktardıklarını bildirdi. Ağbal, 2018'de toplanan her 100 liralık verginin 22 lirasını doğrudan eğitime harcayacaklarını belirterek, "Eğitim harcamalarında gerek öğrencilerimize, gerek öğretmenlerimize, gerekse eğitim ortamına yönelik çok önemli harcama programlarını uygulamaya koyduk, bunları uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

BURS VE ÖĞRETİM KREDİSİ İÇİN 11.2 MİLYAR KAYNAK

Gelecek yıl 2 milyon öğrencinin faydalanacağı burs ve öğretim kredisi için 11,2 milyar lira kaynak ayırdıklarını anlatan Ağbal, 1 milyon 400 bin öğrencinin faydalandığı taşımalı eğitim ve yemek yardım programına bütçeden 3 milyar 400 milyon lira kaynak sağladıklarını söyledi.

Ağbal, özel okullara giden öğrencilere maddi destek vermeye başladıklarını anımsatarak, bu kapsamda 2018'de 335 bin öğrenciye destek sağlayacaklarını, bunun için 1 milyar 500 milyon lira kaynak ayırdıklarını belirtti.

ÜCRETSİZ DERS KİTABINA 600 MİLYON LİRA

AK Parti hükümetlerinin üniversite harcını kaldırdığına değinen Ağbal, 2 milyon 400 bin üniversite öğrencisinin 2018'de de harç ödemeden üniversiteye gidebileceğini, bu öğrenciler adına üniversitelere bütçeden 600 milyon lira kaynak ayıracaklarını bildirdi.

Ağbal, pansiyonlarda barınan 341 bin öğrenci için bütçeden 1 milyar 100 milyon lira ödenek ayrıldığını, 18 milyon öğrencinin ders kitaplarına ücretsiz eriştiklerini, bu hizmet için 2018 bütçesinden yaklaşık 600 milyon lira kaynak sağlandığını söyledi.

ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİ İÇİN 2.6 MİLYAR AYRILDI

Dershanelerin kaldırıldığını hatırlatan Ağbal, öğrencilerin takviye eğitim ihtiyacı için okul bünyesinde hafta içi ve hafta sonlarında takviye kurs kapsamında bütçeye 1,6 milyar lira ilave kaynak koyduklarını belirtti. Engelli ve dezavantajlı vatandaşlara, daha önceki dönemlerde hiç olmayan yeni programlar başlattıklarını dile getiren Ağbal, bunlardan birinin de engelli çocuklarının eğitim giderlerinin devlet olarak karşılanması olduğunu ifade etti.

Ağbal, yaklaşık 380 bin engellinin eğitim hizmetinden yararlandığını belirterek, "Bu eğitim hizmeti için bütçemizde gelecek sene 2,6 milyar lira kaynak ayırdık" dedi.

BURS TUTARI 2018’DE 470 LİRAYA ÇIKARILDI

Yükseköğretime de bütçeden her sene artan ölçüde kaynak koyduklarını anlatan Ağbal, şunları söyledi:

"Artık üniversitesi olmayan ilimiz yok hatta artık bazı büyük ilçelerimize de üniversitelerimizi kurduk. Türkiye'de gerek ilköğretimde gerek ortaöğretimde ve özellikle de yükseköğretimde eğitime girişi önemli ölçede artırdık. Üniversite ve fakülte sayılarıyla kontenjanlarında olağanüstü artışlar yaptık. Bütün bu büyümeyi, geliştirmeyi, hizmete erişimi sağlamak amacıyla bütçeden her sene daha fazla kaynak ayırmaya başladık. Yükseköğretime, merkezi yönetim bütçesinden ayırdığımız kaynak 2002'de 3,6 milyar liraydı, gelecek sene bu rakam 41,7 milyar liraya çıkıyor. Bütçeden yükseköğretime ayırmış olduğumuz kaynağı da neredeyse bütçe içindeki pay olarak 2 kat artırmış olduk, nominal olarak baktığınız zaman da yaklaşık 15 kat artış söz konusu. Bundan sonraki dönemde de yükseköğretime, Ar-Ge'ye, inovasyona bütçeden çok daha fazla kaynak ayırmaya devam edeceğiz."

Yükseköğretim öğrencilerine verilen burs ve kredi tutarını 2018'de 425 liradan 470 liraya çıkardıklarını vurgulayan Ağbal, 2002'de 188 bin olan yurt kapasitesini, 2017'de artan standartlarla 619 bine çıkardıklarını anlattı.

Son iki yılda 165 bin öğrenci için ilave yurt imkanı verdiklerine dikkati çeken Ağbal, 2018'de açacakları yeni yurtlarla toplam yurt kapasitesinin 711 bini aşmasını hedeflediklerini, bu çerçevede de yurtlar için bütçeden ayırdıkları kaynağı 2017'ye göre yüzde 22,5 artırarak 13,9 milyar liraya çıkardıklarını söyledi.