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    Burs ve kredi nakilleri e-Devlet’te

    AA
    01.11.2017 - 15:33 | Son Güncelleme:

    KYK’dan burs ve kredi alırken öğretim kurumu değişikliği yapan öğrenciler, nakil taleplerini e-Devlet üzerinden iletebilecek.

    Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) yapılan açıklamaya göre, kurumdan burs/kredi alırken yatay/dikey geçiş yaparak ya da yeniden sınava girerek öğretim kurumu değiştiren öğrenciler, durumlarındaki değişikliği artık e-Devlet üzerinden online olarak bildirebilecek.

    Öğrencileri dilekçe yazma ve geçiş yaptıklarına dair belge gönderme yükümlülüğünden kurtaran uygulamayla KYK, ilgililerin burs/kredi nakil talebini e-Devlet'ten aldıktan sonra öğrenim bilgilerini Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden kontrol edecek.

    Öğretim kurumu değiştiren öğrencilerin burs/kredi kesintisi yaşamaması için durumlarındaki değişikliği en geç bir ay içinde e-Devlet'ten bildirmesi yeterli olacak. Taleplerin sağlıklı şekilde değerlendirilebilmesi için öğrencilerin hem eski hem de yeni öğrenim bilgilerinin YÖKSİS'te görünmesi gerekiyor.

    Etiketler: ÖĞRENCİ , Sınav
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