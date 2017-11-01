Burs ve kredi nakilleri e-Devlet’te

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) yapılan açıklamaya göre, kurumdan burs/kredi alırken yatay/dikey geçiş yaparak ya da yeniden sınava girerek öğretim kurumu değiştiren öğrenciler, durumlarındaki değişikliği artık e-Devlet üzerinden online olarak bildirebilecek.

Öğrencileri dilekçe yazma ve geçiş yaptıklarına dair belge gönderme yükümlülüğünden kurtaran uygulamayla KYK, ilgililerin burs/kredi nakil talebini e-Devlet'ten aldıktan sonra öğrenim bilgilerini Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden kontrol edecek.

Öğretim kurumu değiştiren öğrencilerin burs/kredi kesintisi yaşamaması için durumlarındaki değişikliği en geç bir ay içinde e-Devlet'ten bildirmesi yeterli olacak. Taleplerin sağlıklı şekilde değerlendirilebilmesi için öğrencilerin hem eski hem de yeni öğrenim bilgilerinin YÖKSİS'te görünmesi gerekiyor.