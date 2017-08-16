Burs başvuruları ne zaman? Vakfılar Genel Müdürlüğü 'Burs' duyurusu

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2017-2018 yılı eğitim öğretim dönemi için burs başvuruları hakkında duyuru yayımladı. İlköğrenim, ortaöğrenim ve lise öğrencilerine verilen "Ortaöğrenim Bursu" ile üniversite öğrencilerine verilen "Yükseköğrenim Bursu" için başvurular eylül ayında başlayacak. 2017 - 2018 eğitim yılı burs başvuruları www.vgm.gov.tr adresi üzerinden gerçekleşecek.



2017 - 2018 EĞİTİM DÖNEMİ BURS BAŞVURU TARİHLERİ



Vakfılar Genel Müdürlüğü, ortaöğretim burs başvuruları 18 Eylül 2017’de başlayıp 18 Ekim’de sona erecek. 15 Eylül’de başlayacak olan Yükseköğrenim burs başvuruları için son gün 30 Ekim.



Yabancı Uyruklu Yükseköğrenim Bursu



Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir. Ortaöğrenim Bursu, Vakıflar Yönetmeliğinin, Yükseköğrenim Bursu ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilmektedir. Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin duyurular www.vgm.gov.tr internet sitemizden takip edebilir.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Burs/kredi başvuru tarihleri önümüzdeki haftalarda açıklanacak. Burs ve kredi başvuruları ise yurt başvuru ve kayıt işlemlerinin sonlanmasının ardından ilerleyen tarihlerde kamuoyuna duyurulacak.