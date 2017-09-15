Burs başvuruları yaparak öğrenimlerine destek olmak isteyen birçok öğrenci, burs veren kurumlar listesini araştırmaya başladı. KYK burs başvurularının başlamasını beklemeyen öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi internet sitesine göz atmaya devam ediyorlar. Peki, burs başvuruları ne zaman? İşte burs veren kurumların listesi

KYK BURS BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvurularının başlama tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yurt başvuru sonuçlarının netleşmesi ardından burs başvuru tarih aralıklarının ve bu yıl için verilecek olan meblağların önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.

Burs desteği almak isteyen öğrencilere hem Kredi Yurtlar Kurumu hem de vakıflar ve dernekler birçok seçenek sunuyor. Hem devlet üniversiteleri hem de vakıf üniversiteleri öncelikle derece almış öğrencileri kendi üniversitelerine çekmek için burs ve çeşitli imkanlar vaat ediyor. Burs şartları ve ücretleri kurumlara göre değişiklik gösteriyor.

- ÇYDD

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 2017-2018 öğretim yılı başvuru tarihi 8–18 Eylül.

Aylık burs ücreti:

200 TL. Şubeleri olan illerdeki devlet üniversitelerinde okuyor olmak, Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak, KYK hariç, başka bir kamu veya özel kuruluştan burs almamak gibi şartlar aranıyor.

- İTO

İstanbul Ticaret Odası da öğrencilere burs veren kurumlar arasında. İstanbul il sınırları içinde bulunan devlet üniversitelerinde öğrenim gören yükseköğrenim (lisans) öğrencileri (açıköğretim ve uzaktan öğretim hariç) ile vakıf üniversitelerine ÖSYM tarafından yüzde 100 burslu olarak yerleştirilen veya yüzde 100 şehit bursu ile öğrenim gören yükseköğrenim (lisans) öğrencilerine verilir. 24 Eylül’e kadar öğrenciler burs için başvurabilir.

Geçen yıl lisans öğrencilerine 500 TL, yüksek lisans öğrencilerine 650 TL, doktora öğrencilerine 800 TL burs veren kurum, bu sene verilecek tutarları henüz belirlemedi.

- İSO

İstanbul Sanayi Odası Vakfı. 30 Eylül’e kadar başvurular kabul ediliyor. Üniversite öğrencileri için 350 lira burs ödemesi yapılıyor. T.C. vatandaşı olmak, başka bir resmi veya özel kuruluştan burs veya kredi almamak, (kredi ve yurtlar kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engeli öğrencilere verilen burslar hariç), gelir düzeyi düşük olmak, ara sınıflar için yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden 80 olmak gibi şartlar aranıyor.

- SABANCI VAKFI

Sabancı Vakfı, 2017-2018 eğitim yılında da lisans ve ön lisans düzeyindeki 400 yeni üniversite öğrencisine burs desteği sağlıyor.

Son başvuru tarihi ise 13 Ekim. 43 yılda 44 bini aşkın öğrenciye burs desteği veren vakıf, bu yılki burs ödemelerini lisans öğrencileri için aylık 500 TL, ön lisans öğrencileri için aylık 230 TL olarak belirledi.

- TEKFEN Vakfı

Vakıf’a burs için son başvuru tarihi 24 Eylül. Tekfen Vakfı, 2017-2018 eğitim yılı itibariyle maddi desteğe ihtiyaç duyan 500 başarılı öğrenciye burs verecektir.

Başvurunun temel şartı, adayların ailelerinde en fazla kazanan kişinin yıllık brüt gelirinin maaş, ikramiye ve prim dahil (fazla mesai hariç) 63 bin 880 TL ve altında olduğunun belgelenmesidir.

Kamuya Açık Burs Fonu, Türkiye’nin en parlak fakat aynı zamanda maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere destek olmak içindir. T.C. vatandaşı olan ve burs tahsis kriterlerini yerine getiren 4 yıllık üniversite öğrencileri başvurabilir.

- TEV

Türk Eğitim Vakfı, 2017-2018 öğretim yılı burs başvuru tarihi: 5-30 Eylül. Aylık burs ücreti : 510 TL. Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak, malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak gibi şartlar aranıyor. Vakıf üniversitesi öğrencileri, açık öğretim öğrencileri, uzaktan öğretim öğrencileri burs için başvuru yapamıyor.

- TOG

Toplum Gönüllüleri Vakfı bursları için son başvuru tarihi 15 Eylül’de sona eriyor.

Üniversite öğrencileri için bur veriliyor. Aylık ödeme yapılıyor. 220 TL öğrencilere burs veriliyor.

- ÇEV

Çağdaş Eğitim Vakfı bursu için 30 Eylül’e kadar başvuru hakkı bulunuyor.

Üniversite öğrencileri için; ara sınıflarda okuyan öğrencilerin alttan dersi olmaması, özel okullarda okuyan öğrencilerin %100 burslu olması, ilköğretim ve lise öğrencileri için karne not ortalamalarının 70 ve üzeri olması, bir üst sınıfa geçen öğrencilerin sınıf tekrarı, Ö.K.K ile ve sorumlu geçmemiş olması koşulu aranıyor.

- Anadolu Vakfı

Anadolu Vakfı’na burs başvurusu yapmak isteyenlerin 30 Eylül’e kadar zamanı bulunuyor. Yurt içindeki eğitim kurumlarında lisans seviyesinde, tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı öğrenciler burstan yararlanabilir.

Vakıf yönetimi tarafından aksi duyurulmadıkça, yüksek lisans öğrenim bursu verilmemektedir. Yurt dışında öğrenim görmek isteyen öğrenciler için burs imkanı bulunmamaktadır.

Öğrenci Bursları 9 ay süreli olup, Aralık ayı içinde bursiyerliği kesinleşen yeni bursiyerler için operasyonel işlemlerinin tamamlanmasının ardından gelen ilk ay olan Ocak ayından başlamak üzere 375 TL aylık olarak ödeniyor.

Limak Vakfı

Türkiye'nin Mühendis Kızları projesi kapsamında: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Limak Vakfı tarafından üniversite öğrencilerine veriliyor.

Tutar 500 TL

Son başvuru 15 Eylül 2017