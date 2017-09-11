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    Burs başvuruları ne zaman? Burs ücretleri ne zaman ödenecek?

    Hürriyet Haber
    11.09.2017 - 15:14 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 15:14

    Yeni eğitim-öğretim yılına kısa bir süre kala en çok araştırılan konulardan biri de burs başvuruları oldu. Yurt içinde okuyan ön lisans, lisans, özel yetenek, master, doktora, ek kontenjan öğrencileri, burs ve kredi için online başvuruda bulunabilecek. Peki burs başvuruları ne zaman? Burs ücretleri bu yıl ne zaman ödenecek?

    Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce üniversite öğrencisi burs başvurusunda bulunacak. Online sistem üzerinden yapılacak başvurularla ilgili en önemli uyarı başvuru formunu dikkatlice okunup ondan sonra tercih yapılması. Burs veya öğrenim kredisi başvurusunda bulunan öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, Kredi Yurtlar Kurumu tarafından kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde araştırılacak. Beyanların doğru olmadığının belirlenmesi halinde burs veya öğrenim kredisi hakkı iptal edilecek. Burs başvuruları ne zaman başlayacak?

    Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvurularının başlama tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yurt başvuru sonuçlarının netleşmesi ardından burs başvuru tarih aralıklarının ve bu yıl için verilecek olan meblağların önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.

    BURS ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Burs ücretlerinin ödenmesiyle ilgili kurumdan henüz bir açıklama gelmedi ancak geçtiğimiz yıl Kredi Yurtlar Kurumu müdürü, yaptığı bir açıklamada önceki uygulamaların aksine burs ücretinin daha erken dönemde yatırılacağını şu sözlerle ifade etmişti:

    "Önceki yıllarda üniversiteye başlayan birinci sınıf öğrencileri müracaatlarını yaparlardı fakat burs ve kredilerini ocak ayı itibarıyla alırlardı. Bu yıl, bu tarihi ekim ayından başlatıyoruz. Sayın Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'ın talimatıyla birinci sınıf öğrencilerine bir müjdemiz var. Ekim, kasım, aralık aylarını da kapsayacak biçimde birinci sınıf öğrencilerine burs ve kredi ödemelerini yapacağız."

     

    Etiketler: Burs başvuruları , Burs başvuruları ne zaman , Burs başvuru ücretleri
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