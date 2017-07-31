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    Burs aldığı apartmanı, makine mühendisi olarak ziyaret etti

    Hürriyet Haber
    31 Temmuz 2017 - 14:20Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 14:20

    Karşıyaka Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi üniversite öğrencileri için sürdürdüğü Karşıyaka'nın Filizleri Projesi'nden burs desteği alan Okan Ayar, makine mühendisi olarak mezun olduktan sonra, kendisine 3 yıldır burs veren Nar Evleri Sitesi'ni ziyaret ederek vefasını gösterdi. Buluşmada duygusal anlar yaşandı.

    Karşıyaka Belediyesi tarafından sürdürülen ve Avrupa'nın en iyi sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan Karşıyaka'nın Filizleri Projesi, ilk mezunlarını vermeye başladı. Katip Çelebi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitiren Okan Ayar, kendisine burs veren Nar Evleri Sitesi sakinlerini ziyaret ederek eğitimine sundukları katkılardan dolayı teşekkür etti. Bu buluşmada Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da yer aldı.

    Duygusal anlar yaşandı
    Site sakinleri, 3 yıl boyunca burs vererek eğitimine önemli katkı sağladıkları Okan'ı bağırlarına bastı. Bundan sonraki süreçte de Okan gibi başarılı ve ihtiyaç sahibi gençlere yardım edeceklerinin sözünü veren site sakinleri, ileriki yıllarda, ihtiyaç sahibi diğer üniversiteliler için Okan'dan da aynı özveriyi ve sağduyuyu beklediklerini iletti. Vefa ve gururun buluştuğu bu ziyarette duygusal anlar da yaşandı.

    "Minnet borçluyuz"
    Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Türkiye'de en büyük sorunlardan bir tanesi ne yazık ki eğitim alanında yaşanıyor. Üniversitelilerimizi; cemaatlerin, tarikatların ya da farklı grupların boyunduruğu altına sokmamak için Karşıyaka'nın Filizleri Projesi'ni sürdürüyoruz. Bu destekle üniversiteyi tamamlayan gençlerimizin vefa duygusuyla, kendilerine burs veren aileleri unutmaması da bizim için ayrı bir mutluluk. Projeye katkı sunarak burs desteği veren tüm Karşıyakalılara minnet borçluyuz, daha fazla apartmanın destek vermesini bekliyoruz" diye konuştu.

    "Destek sürecek"
    Nar Evleri Site Yöneticisi Fikret Berber de bundan sonraki süreçte Okan gibi başarılı üniversite öğrencilerine destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Makine mühendisi olan Okan Ayar ise eğitim döneminde kendisine burs desteği veren Nar Evleri Sitesi sakinlerine teşekkür ederek, "Bana duyduğunuz güveni boşa çıkartmayacağım, size layık bir yurttaş olacağım" dedi.

    Etiketler: Burs , apartman , Üniversite
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