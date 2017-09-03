MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Burning Man nedir? Şeyma Subaşı da katıldı

    Burning Man nedir? Şeyma Subaşı da katıldı

    Hürriyet Haber
    03.09.2017 - 09:46 | Son Güncelleme: 03.09.2017 - 09:46

    Dünyanın en çılgın festivali” olarak kabul gören ‘Burning Man’ Festivali’ne bu sene de yaklaşık 70 bin kişi katıldı. Acun Ilıcalı'nın müstakbel eşi Şeyma Subaşı da sosyal medya hesabından, Burning Man Festivali'nde çekilmiş bir videosunu paylaştı .Basında çıkan haberler ardından ‘Burning Man nedir?’ soruları bir hayli arttı. İşte ilk kez 1986 yılında organize edilen Burning Man’in tarihi!

    Burning Man, her yıl Ağustos-Eylül aylarında Nevada'da Black Rock Çölü'nde gerçekleştirilen bir festivaldir. Festival adını kapanış etkinliğinde ahşap bir kuklanın yakılmasından almaktadır. Festival ilk kez 1986 yılında Larry Harvey ve arkadaşları tarafından organize edildi. Larry Harvey ve arkadaşları California’daki San Francisco sahilinde sadece 20 arkadaşıyla kutladı. 1990’dan beri ise hippiler, alternatif müzisyenler ve sanatçılar her yıl Nevada çölünde toplanıyor. Bu, farklı olanların buluşması. Temel fikir ekolojik bilinç ve insanların eşitliği.

    Festivalde özellikle geceleri büyük eğlenceler ve törenler düzenlenmektedir. Yanan adam figürü festivalin ana sembolüdür. Organizatör tarafından müzik ve sanat festivali olarak nitelendirilmektedir. Her yıl çeşitli gündemi olan festivalde 2011 yılında gündem olarak "geçiş törenleri" konusu seçilmiştir. 2014 yılında festivale 65 binden fazla kişi katılmıştır. Festivale katılabilmek için önceden rezervasyon yaptırmak ve bilet almak gerekmektedir.

    Burning Man nedir Şeyma Subaşı da katıldı

     

    Etiketler: Burning Man , Burning Man nedir , şeyma subaşı
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri