Burning Man nedir? Şeyma Subaşı da katıldı

Burning Man, her yıl Ağustos-Eylül aylarında Nevada'da Black Rock Çölü'nde gerçekleştirilen bir festivaldir. Festival adını kapanış etkinliğinde ahşap bir kuklanın yakılmasından almaktadır. Festival ilk kez 1986 yılında Larry Harvey ve arkadaşları tarafından organize edildi. Larry Harvey ve arkadaşları California’daki San Francisco sahilinde sadece 20 arkadaşıyla kutladı. 1990’dan beri ise hippiler, alternatif müzisyenler ve sanatçılar her yıl Nevada çölünde toplanıyor. Bu, farklı olanların buluşması. Temel fikir ekolojik bilinç ve insanların eşitliği.



Festivalde özellikle geceleri büyük eğlenceler ve törenler düzenlenmektedir. Yanan adam figürü festivalin ana sembolüdür. Organizatör tarafından müzik ve sanat festivali olarak nitelendirilmektedir. Her yıl çeşitli gündemi olan festivalde 2011 yılında gündem olarak "geçiş törenleri" konusu seçilmiştir. 2014 yılında festivale 65 binden fazla kişi katılmıştır. Festivale katılabilmek için önceden rezervasyon yaptırmak ve bilet almak gerekmektedir.