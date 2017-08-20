Burkina Faso'da ölü sayısı 19'a çıktı

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, geçen hafta Vagadugu'daki bir restorana gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralanan bir askerin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 19'a yükseldiği bildirildi.

Yetkililer, 13 Ağustos'ta yerel saatle 21.00'de bir restorana yapılan silahlı saldırıyı gerçekleştiren iki teröristin güvenlik güçlerince öldürüldüğünü bildirmişti.

Vagadugu Yüksek Mahkemesi Savcısı Maisa Sereme, silahlı saldırıda 18 kişinin öldüğünü, 22 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan terör saldırısına tepki gösteren vatandaş ve siyasetçilerin oluşturduğu bir grup, Vagadugu'da protesto yürüyüşü düzenledi.

Kwame N'Krumah Caddesi'nde bir araya gelen göstericiler saldırının yaşandığı restorana kadar yürüdü.

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