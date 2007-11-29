Burhan Doğançay tabakları müze yararına satılacak

Ulus’taki Sunset Restaurant’a yemeğe gidenler, masalarda kendilerini sanat eserlerinin beklediğini bilirler.
Çünkü daha yemekler gelmeden önce, üstünde Burhan Doğançay’ın desenleri bulunan Villeroy&Boch marka tabaklar müşterileri karşılar. Bu desenler, Doğançay’ın meşhur "Kurdeleler Dizisi"ndendir... Sunset Grill&Bar’ın Villeroy&Boch’a özel olarak ürettirdiği tabaklardan 400’ü halen Sunset’te kullanılıyor. Geriye kalan 100 tabak ise İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı ile eşzamanlı olarak Burhan Doğançay Müzesi yararına satışa çıkarılacak. İşte bu tabaklar önceki gün Sunset’te tanıtıldı. Restoranın sahibi Barış Tansever, müşterilerin bu eserleri satın alabileceğini ve elde edilen gelirin Burhan Doğançay Müzesi’ne aktarılacağını belirtti. Bülent Eczacıbaşı ise ünlü sanatçıyla böyle bir projede buluşmanın çok onur verici olduğunu söyledi.
Altın gecede buluştular
Belma Simavi’nin yakın dostu Yılmaz Uslu, önceki akşam Cahide Variete’de bir davet verdi. "Altın" temalı geceye katılan tüm konuklar, tıpkı ev sahibi Yılmaz Uslu gibi altın rengi kıyafetler giymiş ya da gösterişli altın aksesuvarlar kullanmışlardı. Halil Değer, Naim Arnas ve Haldun Dormen pırıltılı kravatlarıyla dikkat çekti. Güler Yiğit, bluzunda ve iri halka küpelerinde taşıyordu altın ışıltısını... Ahu Aysal ise mini elbisesi, çantası ve küpeleriyle göz alıyordu. Meral-Vural Gökçaylı, Ela Koşar, Zerrin Bilimer, Güler Arnas, Pelin Akad ve Selma Bezmen de davetin temasına uygun giyinmiş isimler arasındaydı... Ama en cesurları, kuşkusuz Monik Benardete oldu... Monik Hanım, kıyafetinden aksesuvarlarına, tepeden tırnağa altın rengine boyanmıştı.
Sezonun ilk müzayedesi
Bali Müzayede, yeni sezonun ilk müzayedesini 2 Aralık günü The Ritz Carlton Hotel’de düzenleyecek. Klasik Türk resmi ve oryantalizm ekolü resimler başta olmak üzere hat levhalar, fermanlar, bronz heykeller, 19. yy Osmanlı ve Avrupa antika mobilyalar, mücevherler, cam ve porselen eserlerden oluşan 372 parçalık koleksiyon, 1 Aralık akşamına kadar Bali Müzayede’de görülebilecek.
Biraz ’gamsız’ olun
İstiklal Cad. Balyoz Sokak’taki Gamsız Meyhane, şu sıralar hemen herkesin dilinde... Önceleri Bedri Rahmi’nin atölyesi olan, daha sonra Pera Sanat Evi olarak hizmet veren bu mekan, şimdilerde eğlence tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden... Türk-Rum mutfağından seçme meze ve yemeklerin sunulduğu, Berk Okan’ın fasıl heyetiyle birlikte program yaptığı, Yosun’un da solist olarak çıktığı Gamsız, dertleri unutup felekten bir gece çalmak isteyenler için ideal bir adres...
Sarhoş eden tasarımlar
Tekila markası Olmeca Tekila Gold için özel olarak düzenlenen defile, bu gece Esma Sultan Yalısı’nda yapılacak. Koreografisini Uğurkan Erez’in üstlendiği "Altın Tasarımlar" adlı defilede Tekila Gold’un gizemli ve tutkulu duruşundan esinlenilerek hazırlanan kıyafetler, Çağla Şıkel, Şenay Akay, Nur Gümüşdoğrayan, Pınar Tezcan, Özge Ulusoy, Senem Kuyucuoğlu, Tuğba Karaca, Tanya ve Alona gibi ünlü mankenler tarafından sunulacak.
Oturum için ABD’den geldi
Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ni bitirdikten sonra Seattle Üniversitesi’nde Uluslararası İş İdaresi master’ı yapan ve halen aynı üniversitede klinik psikolojisi doktorasına devam eden Pelin Hattatoğlu, cumartesi günü Psikolojik Astroloji Oturumu düzenleyecek. Mecidiyeköy’deki Okalip Toplantı Hizmetleri Salonu’nda gerçekleşecek oturuma giriş ücreti ise 75 YTL...
Burhan Doğançay tabakları müze yararına satılacak
Ulus’taki Sunset Restaurant’a yemeğe gidenler, masalarda kendilerini sanat eserlerinin beklediğini bilirler.
Çünkü daha yemekler gelmeden önce, üstünde Burhan Doğançay’ın desenleri bulunan Villeroy&Boch marka tabaklar müşterileri karşılar. Bu desenler, Doğançay’ın meşhur "Kurdeleler Dizisi"ndendir... Sunset Grill&Bar’ın Villeroy&Boch’a özel olarak ürettirdiği tabaklardan 400’ü halen Sunset’te kullanılıyor. Geriye kalan 100 tabak ise İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı ile eşzamanlı olarak Burhan Doğançay Müzesi yararına satışa çıkarılacak. İşte bu tabaklar önceki gün Sunset’te tanıtıldı. Restoranın sahibi Barış Tansever, müşterilerin bu eserleri satın alabileceğini ve elde edilen gelirin Burhan Doğançay Müzesi’ne aktarılacağını belirtti. Bülent Eczacıbaşı ise ünlü sanatçıyla böyle bir projede buluşmanın çok onur verici olduğunu söyledi.
Altın gecede buluştular
Belma Simavi’nin yakın dostu Yılmaz Uslu, önceki akşam Cahide Variete’de bir davet verdi. "Altın" temalı geceye katılan tüm konuklar, tıpkı ev sahibi Yılmaz Uslu gibi altın rengi kıyafetler giymiş ya da gösterişli altın aksesuvarlar kullanmışlardı. Halil Değer, Naim Arnas ve Haldun Dormen pırıltılı kravatlarıyla dikkat çekti. Güler Yiğit, bluzunda ve iri halka küpelerinde taşıyordu altın ışıltısını... Ahu Aysal ise mini elbisesi, çantası ve küpeleriyle göz alıyordu. Meral-Vural Gökçaylı, Ela Koşar, Zerrin Bilimer, Güler Arnas, Pelin Akad ve Selma Bezmen de davetin temasına uygun giyinmiş isimler arasındaydı... Ama en cesurları, kuşkusuz Monik Benardete oldu... Monik Hanım, kıyafetinden aksesuvarlarına, tepeden tırnağa altın rengine boyanmıştı.
Sezonun ilk müzayedesi
Bali Müzayede, yeni sezonun ilk müzayedesini 2 Aralık günü The Ritz Carlton Hotel’de düzenleyecek. Klasik Türk resmi ve oryantalizm ekolü resimler başta olmak üzere hat levhalar, fermanlar, bronz heykeller, 19. yy Osmanlı ve Avrupa antika mobilyalar, mücevherler, cam ve porselen eserlerden oluşan 372 parçalık koleksiyon, 1 Aralık akşamına kadar Bali Müzayede’de görülebilecek.
Biraz ’gamsız’ olun
İstiklal Cad. Balyoz Sokak’taki Gamsız Meyhane, şu sıralar hemen herkesin dilinde... Önceleri Bedri Rahmi’nin atölyesi olan, daha sonra Pera Sanat Evi olarak hizmet veren bu mekan, şimdilerde eğlence tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden... Türk-Rum mutfağından seçme meze ve yemeklerin sunulduğu, Berk Okan’ın fasıl heyetiyle birlikte program yaptığı, Yosun’un da solist olarak çıktığı Gamsız, dertleri unutup felekten bir gece çalmak isteyenler için ideal bir adres...
Sarhoş eden tasarımlar
Tekila markası Olmeca Tekila Gold için özel olarak düzenlenen defile, bu gece Esma Sultan Yalısı’nda yapılacak. Koreografisini Uğurkan Erez’in üstlendiği "Altın Tasarımlar" adlı defilede Tekila Gold’un gizemli ve tutkulu duruşundan esinlenilerek hazırlanan kıyafetler, Çağla Şıkel, Şenay Akay, Nur Gümüşdoğrayan, Pınar Tezcan, Özge Ulusoy, Senem Kuyucuoğlu, Tuğba Karaca, Tanya ve Alona gibi ünlü mankenler tarafından sunulacak.
Oturum için ABD’den geldi
Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ni bitirdikten sonra Seattle Üniversitesi’nde Uluslararası İş İdaresi master’ı yapan ve halen aynı üniversitede klinik psikolojisi doktorasına devam eden Pelin Hattatoğlu, cumartesi günü Psikolojik Astroloji Oturumu düzenleyecek. Mecidiyeköy’deki Okalip Toplantı Hizmetleri Salonu’nda gerçekleşecek oturuma giriş ücreti ise 75 YTL...