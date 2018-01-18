Burglind’den sonra şimdi de Friederike

ALMAN Meteoroloji Servisi (DWD), gerek duyulmadıkça vatandaşların dışarı çıkmaması konusunda uyarı yaparken, bazı şehirlerde ise okullar da tatil edildi. DWD, hızı saatte 115 kilometre ile başlayan kasırganın, öğlen saatlerinde 160 kilometre hıza ulaşacağını tahmin ettiklerini bildirdi. Kasırga, Duisburg ve Dortmund arasında da etkisini gösteriyor.

Gelsenkirchen Belediyesi, kasırga nedeniyle şehirdeki tüm okullardaki öğrencilerin, evlerine geri gönderilmesini istedi.

Eyalet genelinde tren ve otobüs ulaşımında aksamalar meydana gelirken, Ren Nehri’nde gemilerin geçişi yavaşlatıldı. Bazı şehirlerde ise kasırga ağaçların devrilmesine ve çatıların uçmasına yol açtı. Sosyal medya üzerinden velilere seslenen KRV Eğitim Bakanlığı ise, “Kötü hava şartlarında aileler çocuklarını okula gönderip göndermekte kendileri karar verebilir. Bu durumu okula bildirmek şartıyla” mesajını paylaştı.



