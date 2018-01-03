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    Burglind Almanya'yı Eleanor Fransa’yı vurdu

    BERLİN
    03.01.2018 - 12:55 | Son Güncelleme:

    Almanya'da hızı zaman zaman saatte 120 kilometreye varan Burglind kasırgası hayat olumsuz etkilendi. Fransa’da ise ‘Eleanor’ kasırgası nedeniyle 48 bölgede turuncu alarm verildi.

    ALMANYA’da bu sabah saatlerinden itibaren hayatı olumsuz etkileyen Burglind kasırgasının hızı zaman zaman saate 120 kilometreye kadar çıktı. Kasırga nedeniyle 230 yerleşim bölgesinde kırmızı alarm verildi. Polis sürücüleri dikkatli olmaları önünde uyardı. Kasırga, birçok bölgede ulaşımı olumsuz etkiledi. Tren seferleri aksadı. Münih hayvanat bahçesi kasırga nedeniyle kapılarını ziyaretçilere kapattı. Kasırganın perşembe günü de etkili olması tahmin ediliyor.

    Meteoroloji Dairesi, kasırganın etkisiyle ağaçların ve direklerin yollara devrilebileceği uyarısını yaptı. Bu nedenle ormanlık alanlardan uzak durulmasını tavsiye etti.

    Burglind Almanyayı Eleanor Fransa’yı vurdu

    48 BÖLGEYİ OLUMSUZ ETKİLEDİ
    Fransa’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin kuzey ve doğusundaki 48 bölgede kasırga nedeniyle olağanüstü halin bir alt kademesi olan ‘turuncu alarm’ ilan edildiği bildirildi. Açıklamada, kasırgasının başkent Paris başta olmak üzere, Rennes, Lille, Metz ve Strazburg gibi şehirlerde etkili olduğu, rüzgarın saatteki hızının 130 kilometreye çıkmasının beklendiği ifade edildi.
    Olumsuz hava koşullarının hafta sonuna kadar etkili olacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, batı kesimlerde fırtınanın neden olacağı dalga ve deniz yükselmelerinin hayatı olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.

    Burglind Almanyayı Eleanor Fransa’yı vurdu

    Olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda şehirde park, bahçe ve mezarlıkların ziyarete kapatıldığı kaydedilen açıklamada halk, fırtınaya karşı dikkatli olması konusunda uyarıldı.
    Fransa’da dün etkili olan Carmen fırtınası nedeniyle 65 bin eve elektrik verilememiş, bir kişi hayatını kaybetmişti.

    Etiketler: Burglind kasırgası , ‘Eleanor’ kasırgası
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