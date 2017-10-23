Burdur’dan 9 ayda 108 milyon dolarlık mermer ve doğal taş ihracatı

BURDOĞTAŞ Başkanı Ekinci, 2017 yılının 9 ayında, Burdur’dan gerçekleşen mermer ve doğal taş ihracatıyla ilgili bilgi verdi. Ekinci, "Bu yıl, eylül ayı sonu itibariyle Burdur’un 133 milyon 447 bin 690 Dolar’lık ihracatı var. Bunun yaklaşık 108 milyon 750 bin Dolar’lık kısmı doğal taş ve maden ihracatı. İhracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 15,7 oranında arttı.

Geçen yıl bu rakam, 94 milyon Dolar’dı. Bu yıl sonu itibariyle öngördüğümüz ihracatı, 9 ayda yakaladık" dedi.



’BURDUR BEJİ, ARTIK MARKA OLDU’



Dünya mermer pazarından’Burdur beji’ cinsi mermerin çok talep edildiğini vurgulayan Ekinci, "Burdur beji, artık marka oldu. Dünyanın birçok yerinde rahatlıkla kullanılıyor. Burdur’daki ocakların yüksek teknoloji kullanmaları ve üretim kolaylıkları nedeniyle Burdur, yatırımcıların cazibe merkezi oldu" diye konuştu. Burdur’un, Türkiye’deki mermer ve doğal taş ihracatında önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken BURDOĞTAŞ Başkanı Ekinci, şunları söyledi:



"Dernek olarak ciddi projelerimiz var. Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (MERİH) yapımına devam ediyoruz.

Mermerde kümelenme çalışmasına Mehmet Akif Ersoy Üniversitemizle başladık. MERİH OSB’nin ön kuruluş çalışmalarını tamamladık ve yatırımcılardan talep topluyoruz. Önümüzdeki günlerde yatırımcılarla bir araya gelerek, yol haritamızı çizeceğiz."