Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli Kelebek yılbaşı özel çekimi için poz verdi

Yılbaşı heyecanını yansıtması için Çırağan Sarayı’nda her şey saatler öncesinden ayarlanmış. Ve iki ünlü oyuncu, “Poyraz Karayel” setinden yangından kaçarcasına fırlayıp soluğu o etkileyici ortamda alıyor. Amaç, Kelebek’in yeni yıl özel çekimine yetişmek...

Ve sonunda başrol oyuncuları dahil her şey çekim için hazır...

Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli, gerçek hayatlarında da birlikte oldukları için son derece rahat görünüyor.

Fotoğrafları çekecek olan Cem Talu, tüm kurguyu dünyanın en önemli çiftleri Angelina Jolie-Brad Pitt, Serge Gainsbourg-Jane Birkin, Tim Burton-Helena Bonham Carter’ın daha önceki karelerinden ilham alarak oluşturmuş.

Çift ilk kez birlikte böyle büyük bir prodüksiyonda yer alıyor. Buna rağmen gerilim sıfır... Son derece içten ve doğal bir enerjileri var. Hani vardır ya elini ayağını nereye koyacağını bilemeyen çiftler, onlarda bu gerilimin esamesi okunmuyor, uyum zirvede...

Talu da hak veriyor bize: “Zaten çift oldukları için o duyguyu yakalamakta hiç zorlanmadık...”

GÜNDEN GECEYE UZANAN ÇEKİM



Saat 17.00

İlk çekim yerimiz kaldıkları süit oluyor. Çift giyinip kuşanmış, bur yandan poz verirken bir yandan nefes kesen manzaranın tadını çıkarıyor.

Saat 21.00

Artık yemek vakti... Yemek yemek için sarayın restoranına geçiliyor. Çift ilişki muhasebesini de birbirlerine olan aşklarını da işte o arada masaya yatırıyor.

Saat 03.00

Gecenin sonu İlker’in sesinden güzel bir şarkıyla tamamlanıyor. İkili, yeni bir yılı günler öncesinden işte bu güzel enerjiyle karşılıyor.

BURÇİN TERZİOĞLU



BENİM İÇİN HIZLI, YOĞUN, MUTLU VE VERİMLİ BİR YILDI



*2015 senin için nasıl bir yıldı? Neleri geride bıraktın?

- 2015 benim için hızlı, yoğun, mutlu ve verimli geçti. Sevdiğim bir projede, çok sevdiğim insanlarla birlikte çalışma fırsatı yakaladım, o yüzden şanslıyım. Şimdiye kadar çok çabaladım, çok bekledim, çok umut ettim ve hedeflediğim hayatın kapıları sonunda tüm huzuruyla önümde açıldı. Kendimi hiç olmadığı kadar iyi ifade edebildiğim, ayrıntılarda boğulmadığım, mutlu olmak için elindekilerin kıymetini bilmenin yeterli olduğunu anladığım dolu dolu bir 365 gün geçirdim.



*2016’dan hem kendin hem de çevren için neler bekliyorsun?

- Her yıl sonu bir liste yaparım ben. Hedefler, istekler listesi... Yıl sonunda da ne kadarı gerçek olmuş bakarım. Hayatla talep ve ret-onay dengemi kıyaslarım. Gerçekleştirebildiklerim için şükreder, üstünü çizemediklerimi de bir sonraki senenin liste başına eklerim. 2016 yılında, tüm insanların, gönlünde yatan ve aklından geçen dileklerin gerçekleşmesini diliyorum. Özellikle barışın her toprakta hüküm sürmesini, her kalbe değmesini istiyorum. Umarım iç huzurumuzu destekler nitelikte yaşadığımız dünyada da huzur ve barış yağar üstümüze.



AŞKTAN HEMEN VAZGEÇMEMEK GEREKTİĞİNİ ÖĞRENDİM



*“Poyraz Karayel” ikinci sezonda da çok başarılı oldu... Bir de bu güzel ekiple ilgili iyi dileklerini alalım.

- Birbirleri için negatif düşünmeyen, eğlenmesini bilen, işine saygı duyan bir ekibiz. Bunun bozulmamasını ve uzun süre daha birlikte yol alabilmeyi diliyorum. Bu yıl ekibimden yana bir kırgınlığım olmadı. Umarım onların da benden yana bir kırgınlığı yoktur. Güzel kalplerinden öpüyorum hepsini. Sağlık ve huzur diliyorum onlar için. Ve tüm “Poyraz Karayel” ekibi adına izleyicilerimizin de yeni yılını kutluyorum tabii...

*Son olarak, Ayşegül ve Poyraz için yüreğinden ne geçiyor?

- Ayşegül ve Poyraz, bana aşktan öyle hemen vazgeçmemek gerektiğini gösterdi... Daha doğrusu, her şeye rağmen vazgeçmemeyi. Sevginin, her derdin ve problemin üstesinden gelebildiğine şahitlik ettik. Herhalde bizim gibi seyirci de bunun aynı şekilde devam etmesini ister.

HAYATA MİLADİ TAKVİM ÜZERİNDEN BAKMIYORUM

*2016’dan neler bekliyorsun?

- Hayata miladi takvim üzerinden bakmıyorum. İnsan hayatındaki dönem değişimleri, her zaman miladi takvimle anlatılamıyor.

*Çok önem vermesen de soracağım; enteresan bir yeni yıl anın var mı?

- Doğru, yeni yıl biraz zorlama bir konsept gibi geliyor bana. Ben bugüne kadar o günleri hep samimi ve sevdiğim dostlarımla geçirmeye çalıştım. Uyuyarak ya da tek başıma geçirdiğim yılbaşı geceleri de oldu. Öyle özel bir anım yok yani...

*“Poyraz Karayel”le ikinci sezona da muhteşem bir enerjiyle başladınız. Hiç değilse bu keyifli ekip için bir yeni yıl dileği alsam...

- (Gülüyor)... Teknik ekip bu işin ceremesini daha çok çekiyor. Buna rağmen karşılığını maddi ve manevi anlamda en az görenler de onlar... Dolayısıyla yeni yıla has bir dilek değil, her zaman geçerli olacak bir dileğim var: Umarım hak ettiklerinin karşılığını dolu dolu alırlar ve yüzlerini hep güldürecek insanlarla karşılaşırlar.

*Bir türlü huzura eremeyen bedbaht aşıklar Ayşegül ve Poyraz için yüreğinizden ne geçiyor?

- Çok mutlu olsunlar, bunu çoktan hak ettiler.



İLKER KALELİ

2015’TE GEÇMİŞİMDEN GELEN BİRÇOK KATMAN KIRILDI

2015 nasıl geçti?

- Çözülmelerin ve çözülmemelerin olduğu bir yıldı kendi adıma. Geçmişimden getirdiğim birçok katmanın kırıldığı bir yıldı. Yeniden doğuş gibi iddialı bir laf etmeyeceğim ama gerçekten yüksek bir yıldı.

*Neleri geride bıraktın?

- Lüzumsuz daralmaları, gerilmeleri geride bıraktım. Daha az düşünmeyi ve kendimi akışa daha kolayca bırakmayı başarabildiğim bir yıl oldu. Çünkü hem yaşadığımız hayat hem de mesleğimiz, bizi sürekli düşünmeye ve sorgulamaya itiyor. Belki de yapısaldır gerçi, böyle biri olduğum için hayatım böyle şekillenmiştir, bilemiyorum ki.Sebep her ne olursa olsun, çok düşünmek yorucu bir hâl almıştı. “Poyraz Karayel” de bana çok iyi geldi.

*Reyting başarısı sebebiyle mi?

- Projenin iyi gidiyor olması elbette çok güzel ama onun dışında Poyraz’ı oynuyor olmak da iyi geldi. Zaten oyunculuğun en sevdiğim yanı bu...

*Ne?

- Her karakterde ister istemez kendinde gizli kalmış, dokunmadığın ya da dokunmaya cesaret etmediğin, keşfetmediğin birçok özelliğini keşfetme şansı veriyor. Küçükken, keşfetmek anlamında etrafında dikenli tel olan boş arsalara girmek ne kadar zevkliyse, bu da aynı zevki veriyor. Poyraz yelpazesi geniş bir insan. Sayesinde kendi içimdeki tel örgüyle çevrili alanlara girip çıkıyormuş gibi hissediyorum. Bu da beni hayatta tutuyor.











