Burçak öğretmen yaşam savaşını kaybetti

Bursa’da, 2016 yılının ekim ayında evinden 100 metre uzaktaki markete alışverişe giden Burçak Keskin'in başına güvenlik önlemi alınmayan inşaattan tahta parçası düştü.

O tarihte henüz 1 aylık evli olan ve atama bekleyen 24 yaşındaki resim öğretmeni Keskin ağır yaralandı. Hayatının baharındaki genç kadın Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HER GÜN ELİNİ TUTTU

Darbe nedeniyle kafa travması geçiren ve 3 kez ameliyat edilen Burçak öğretmen 11 aydır yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veriyordu.

Eşini yalnız bırakmayan eşi Oğuz Keskin ise terapi amacıyla doktor kontrolünde 344 gün eşinin yanına girip 10 dakika elini tutarak gözlerini açması için dua etti. (Habertürk)