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    Buraya kara kış geldi: Beyaza büründü

    İHA
    10.10.2017 - 19:07 | Son Güncelleme:

    Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi sınırlarındaki Kazıkbeli yaylası ve yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

    Gün boyu etkili olan yağmur yağışının ardından hava sıcaklığının düşüş gösterdiği yüksek zirvelerde kar yağışı bölgeyi beyaza bürüdü.

    Kürtün ilçesine bağlı Söğüteli köyü sınırları içerisinde yer alan ve denizden yüksekliği 2 bin 350 metre olan Kazıkbeli yaylasında yağmur yağışı akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

    ENFES GÖRÜNTÜLER

    Kısa sürede yaylayı ve civar dağları beyaza bürüyen yağış beraberinde soğuk havayı getirirken, il genelinde yüksek zirvelerde kar yağışının başladığı öğrenildi.
    Yağışın kısa süreliğine ara verdiği Kazıkbeli yaylasında beyaz örtü havadan görüntülenirken, enfes görüntüler ortaya çıktı.

    Etiketler: gümüşhane , kar , kürtün
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