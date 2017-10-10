Buraya kara kış geldi: Beyaza büründü

Gün boyu etkili olan yağmur yağışının ardından hava sıcaklığının düşüş gösterdiği yüksek zirvelerde kar yağışı bölgeyi beyaza bürüdü.

Kürtün ilçesine bağlı Söğüteli köyü sınırları içerisinde yer alan ve denizden yüksekliği 2 bin 350 metre olan Kazıkbeli yaylasında yağmur yağışı akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

ENFES GÖRÜNTÜLER

Kısa sürede yaylayı ve civar dağları beyaza bürüyen yağış beraberinde soğuk havayı getirirken, il genelinde yüksek zirvelerde kar yağışının başladığı öğrenildi.

Yağışın kısa süreliğine ara verdiği Kazıkbeli yaylasında beyaz örtü havadan görüntülenirken, enfes görüntüler ortaya çıktı.