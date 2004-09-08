Buraya kadar!

Zeynep Aslan, İsmail Boyner’den boşandıktan sonra 2 yıl Burak Akkök’le flört etmişti. Bu ilişki de mutlu sona ulaşmadı.
Aslan, yaklaşık 1 yıldır Birhan Gencer’le birlikte. Şimdilik keyifleri yerinde. Ancak Birhan Bey’in annesinin, sevgililerin birlikte görüntülenmesini ve basında yer almalarını istemediği konuşuluyor. Yaz başında Zeynep Aslan’la Bodrum’da tatil yapan Gencer’in objektiflerden köşe bucak kaçması da bu iddiaları güçlendirmişti. Sevgililere geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda dolaşırlarken rastladık. Objektiflerden kaçış maceraları da bu kare ile noktalanmış oldu.
İç dünyada son moda
Moda sadece dış giyime yön vermiyor. Şimdilerde iç çamaşırlarda da yeni bir akım söz konusu... Özellikle yaz aylarında revaçta olan g-string’ler, yerini dantelli, şort tipi çamaşırlara bırakacak. Geçmiş yıllarda gözde olan bu modeller, Yeni İnci Underwear’ın son koleksiyonunda başköşede... En az g-string’ler kadar kullanışlı ve seksi olan çamaşırlara takım olarak ince askılı atlet ve sutyen öneriliyor.
Bir garip sentez
İlk Popstar yarışmasındaki sivri dilli haliyle tüm Türkiye’nin tanıdığı bir isim haline gelen Armağan Çağlayan, yakın arkadaşı Gülben Ergen’in düğününü kaçırmadı elbette... Mustafa Erdoğan ile Ergen’in Kemer Country’deki düğününde kendi tarzını, farkını da ortaya koydu. Kadınların şık tuvaletler, erkeklerin takım elbise ve kravatlarıyla boy gösterdikleri törende Çağlayan da takım elbiseliydi. Ama takımını gömlek, kravat yerine bir tişört, atkı ve lastik pabuçlarla tamamlamayı uygun görmüştü.
Çok güldüler
Popstar yarışmasının sunucusu Osmantan Erkır, sevgilisi Şirin Ediger ile geçtiğimiz gece Ata Demirer’i izlemeye gitti. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’ndaki yerlerini gösteri başlamadan çok önce alan sevgililerin keyfini, aniden bastıran yağmur bile kaçırmaya yetmedi. Demirer’in esprilerine Erkır ve Ediger şov boyunca kahkahalarla güldü.
Aile plakası
Sevgililer mi yoksa gizlice evlendiler mi sorusuna bir türlü net yanıt alınamayan Seda Sayan-Gökhan Şükür çifti, geçtiğimiz hafta sonu Kemer Country’de Gülben Ergen ile Mustafa Erdoğan’ın düğününe katıldı. İkili, düğüne Şükür’ün yeni jeep’iyle geldi. Yine Gökhan Şükür’ün kullandığı 34 GOS 64 plakalı 120 bin dolar değerindeki Lincoln’ün plakası ise ilgi çekiciydi. Sayan’a çok bağlı olduğu bilinen Şükür, geçen ay satın aldığı aracının plakasını da kendisi, sevgilisi ve Sayan’ın oğlu Oğulcan’ın adının baş harflerinden seçmişti.
Türk mankenlerin Kiev çıkarması
Türkel Fuarcılık tarafından organize edilen Türk Deri ve Moda Fuarı, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de gerçekleşti. Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen’in de katılığı açılışın ardından düzenlenen, Ebru Güzel, Tuğba Karaca, Fatoş Seğmen, Zeliha Çal, Bilge Kara, Ece Gürsel, Hasan Yalnızoğlu ve 4 Ukraynalı mankenin yer aldığı defile büyük ilgi gördü. Uğurkan Erez’in 2. Dünya Savaşı ve Buzlar Dansı adıyla sahneye koyduğu defile ayakta alkışlandı.
Arkadaşını evlendirdi
Gülben Ergen ile şarkı sözü yazarı ve besteci Şehrazat çok yakın iki dosttur. Ergen için özel şarkılar yazan, müzik yolculuğunda ona en büyük desteği veren Şehrazat, arkadaşının düğününde de şeref konukları arasındaydı. Sanatçıyı hayatının en önemli gününde yalnız bırakmayan besteci, ömür boyu mutluluklar dilediği arkadaşının bir an önce anne olmak istediğini de fısıldadı davetliler arasındaki arkadaşlarına.
Müzik de olsun
Mine Çayıroğlu, ilk albümünü piyasaya sürdü. Söz ve bestelerinin tamamının Mete Özgencil imzalı olduğu ‘Zümrüt Gibi’ adlı çalışmadan çok da umutlu Çayıroğlu... Şarkıların çoğunun kendisi için özel olarak hazırlandığını belirten oyuncu, albüme önemli isimlerin emek verdiğini ve müzikseverlerin beğenisini toplayacağına inandığını söylüyor.
Yağmura rağmen
Ata Demirer önceki gece Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı. Demirer’in şovunu izlemeye gelenler, yağacak yağmura karşı tedbirliydi. Ata Demirer sahneye çıktığında yağmur da başladı. Yağmurluklarını giyen seyirciler şovu sonuna kadar izledi. Ata Demirer adı gelecek vaat eden şovmenler arasında geçiyor.
Kebapçıda buluştular
Başrollerini Şener Şen ile Meltem Cumbul’un paylaştığı ‘Gönül Yarası’ adlı filmin çekimlerinin bitişi, geçtiğimiz gece kebapçıda kutlandı. Etiler’deki Yüzevler Kebap Salonu’nda bir araya gelen Şener Şen ile yapımcılar Ömer-Mine Vargı, lezzetli kebaplarla karınlarını doyurdu. Meltem Cumbul’un yemeğe katılmadığı görüldü.
Buraya kadar!
Zeynep Aslan, İsmail Boyner’den boşandıktan sonra 2 yıl Burak Akkök’le flört etmişti. Bu ilişki de mutlu sona ulaşmadı.
Aslan, yaklaşık 1 yıldır Birhan Gencer’le birlikte. Şimdilik keyifleri yerinde. Ancak Birhan Bey’in annesinin, sevgililerin birlikte görüntülenmesini ve basında yer almalarını istemediği konuşuluyor. Yaz başında Zeynep Aslan’la Bodrum’da tatil yapan Gencer’in objektiflerden köşe bucak kaçması da bu iddiaları güçlendirmişti. Sevgililere geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda dolaşırlarken rastladık. Objektiflerden kaçış maceraları da bu kare ile noktalanmış oldu.
İç dünyada son moda
Moda sadece dış giyime yön vermiyor. Şimdilerde iç çamaşırlarda da yeni bir akım söz konusu... Özellikle yaz aylarında revaçta olan g-string’ler, yerini dantelli, şort tipi çamaşırlara bırakacak. Geçmiş yıllarda gözde olan bu modeller, Yeni İnci Underwear’ın son koleksiyonunda başköşede... En az g-string’ler kadar kullanışlı ve seksi olan çamaşırlara takım olarak ince askılı atlet ve sutyen öneriliyor.
Bir garip sentez
İlk Popstar yarışmasındaki sivri dilli haliyle tüm Türkiye’nin tanıdığı bir isim haline gelen Armağan Çağlayan, yakın arkadaşı Gülben Ergen’in düğününü kaçırmadı elbette... Mustafa Erdoğan ile Ergen’in Kemer Country’deki düğününde kendi tarzını, farkını da ortaya koydu. Kadınların şık tuvaletler, erkeklerin takım elbise ve kravatlarıyla boy gösterdikleri törende Çağlayan da takım elbiseliydi. Ama takımını gömlek, kravat yerine bir tişört, atkı ve lastik pabuçlarla tamamlamayı uygun görmüştü.
Çok güldüler
Popstar yarışmasının sunucusu Osmantan Erkır, sevgilisi Şirin Ediger ile geçtiğimiz gece Ata Demirer’i izlemeye gitti. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’ndaki yerlerini gösteri başlamadan çok önce alan sevgililerin keyfini, aniden bastıran yağmur bile kaçırmaya yetmedi. Demirer’in esprilerine Erkır ve Ediger şov boyunca kahkahalarla güldü.
Aile plakası
Sevgililer mi yoksa gizlice evlendiler mi sorusuna bir türlü net yanıt alınamayan Seda Sayan-Gökhan Şükür çifti, geçtiğimiz hafta sonu Kemer Country’de Gülben Ergen ile Mustafa Erdoğan’ın düğününe katıldı. İkili, düğüne Şükür’ün yeni jeep’iyle geldi. Yine Gökhan Şükür’ün kullandığı 34 GOS 64 plakalı 120 bin dolar değerindeki Lincoln’ün plakası ise ilgi çekiciydi. Sayan’a çok bağlı olduğu bilinen Şükür, geçen ay satın aldığı aracının plakasını da kendisi, sevgilisi ve Sayan’ın oğlu Oğulcan’ın adının baş harflerinden seçmişti.
Türk mankenlerin Kiev çıkarması
Türkel Fuarcılık tarafından organize edilen Türk Deri ve Moda Fuarı, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de gerçekleşti. Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen’in de katılığı açılışın ardından düzenlenen, Ebru Güzel, Tuğba Karaca, Fatoş Seğmen, Zeliha Çal, Bilge Kara, Ece Gürsel, Hasan Yalnızoğlu ve 4 Ukraynalı mankenin yer aldığı defile büyük ilgi gördü. Uğurkan Erez’in 2. Dünya Savaşı ve Buzlar Dansı adıyla sahneye koyduğu defile ayakta alkışlandı.
Arkadaşını evlendirdi
Gülben Ergen ile şarkı sözü yazarı ve besteci Şehrazat çok yakın iki dosttur. Ergen için özel şarkılar yazan, müzik yolculuğunda ona en büyük desteği veren Şehrazat, arkadaşının düğününde de şeref konukları arasındaydı. Sanatçıyı hayatının en önemli gününde yalnız bırakmayan besteci, ömür boyu mutluluklar dilediği arkadaşının bir an önce anne olmak istediğini de fısıldadı davetliler arasındaki arkadaşlarına.
Müzik de olsun
Mine Çayıroğlu, ilk albümünü piyasaya sürdü. Söz ve bestelerinin tamamının Mete Özgencil imzalı olduğu ‘Zümrüt Gibi’ adlı çalışmadan çok da umutlu Çayıroğlu... Şarkıların çoğunun kendisi için özel olarak hazırlandığını belirten oyuncu, albüme önemli isimlerin emek verdiğini ve müzikseverlerin beğenisini toplayacağına inandığını söylüyor.
Yağmura rağmen
Ata Demirer önceki gece Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı. Demirer’in şovunu izlemeye gelenler, yağacak yağmura karşı tedbirliydi. Ata Demirer sahneye çıktığında yağmur da başladı. Yağmurluklarını giyen seyirciler şovu sonuna kadar izledi. Ata Demirer adı gelecek vaat eden şovmenler arasında geçiyor.
Kebapçıda buluştular
Başrollerini Şener Şen ile Meltem Cumbul’un paylaştığı ‘Gönül Yarası’ adlı filmin çekimlerinin bitişi, geçtiğimiz gece kebapçıda kutlandı. Etiler’deki Yüzevler Kebap Salonu’nda bir araya gelen Şener Şen ile yapımcılar Ömer-Mine Vargı, lezzetli kebaplarla karınlarını doyurdu. Meltem Cumbul’un yemeğe katılmadığı görüldü.