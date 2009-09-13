Buraya kadar

Ä°stedi mi, hiÃ§ olmayacak iÅŸleri bir Ã§Ä±rpÄ±da yapar geÃ§er.Â

Ä°stemedi mi, inanmadÄ± mÄ±, Ã¶nemsemedi mi, o zaman da yapacak bir ÅŸey olmaz. Â Â Â

Mustafa DENÄ°ZLÄ° gÃ¶nÃ¼lsÃ¼zce imzayÄ± atÄ±nca, bunlarÄ±n olacaÄŸÄ±nÄ±n sinyallerini vermiÅŸti taa o zamanlardan.Â GÃ¶kmen AvcÄ± yazÄ±yor

Beklenen sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± sonuÃ§lar ard arda gelmeye baÅŸladÄ±. DENÄ°ZLÄ° kÄ±zdÄ±, hem de Ã§ok kÄ±zdÄ±. KÄ±lavuzlarÄ± karga olanlarÄ±n sonlarÄ±nÄ±n ne olduÄŸunu anlattÄ±. Â Â

NetÃ§ede 5. hafta bitti ve elinde 6 puanÄ± olan bir takÄ±mÄ± var. Â

***

Derbinin favorisi olmaz derler. Bunu kimler mi sÃ¶yler?

DiÄŸerine gÃ¶re daha kÃ¶tÃ¼ durumda olan taraf.

Bu sefer bunu sÃ¶yleyenler BeÅŸiktaÅŸlÄ±lardÄ±. GÃ¶zÃ¼n gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, diller sÃ¶yleyemediÄŸi iÃ§in, bu kliÅŸe cÃ¼mle kuruldu BeÅŸiktaÅŸlÄ±lar tarafÄ±ndan.

OldukÃ§a formda bir Galatasarayâ€™dan bu dÃ¶nemde kurtulmanÄ±n tek bir yolu vardÄ±. Olumsuz hava koÅŸullarÄ±ndan dolayÄ± maÃ§Ä±n ertelenmesi. O da olmayÄ±nca,Â tek Ã§are oyuncu seÃ§imlerine ve maÃ§ taktiÄŸine kalmÄ±ÅŸtÄ±. Â

***

MaÃ§ Ã¶ncesi aÃ§Ä±klanan kadrolara bakÄ±lÄ±nca, Galatasaray oynayacak, bastÄ±racak, BeÅŸiktaÅŸ durdurmaya Ã§alÄ±ÅŸacak gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu.

Ã–yle de baÅŸladÄ± karÅŸÄ±laÅŸma. Galatasaray Ã§ok erken golÃ¼ bulunca, bir anda roller deÄŸiÅŸiverdi. BeÅŸiktaÅŸ oyuna daha hakim olmaya baÅŸladÄ±. Ciddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸattÄ±. Ama sonuÃ§ alamadÄ±.

GerÃ§i GalatasaraylÄ±larda gol yesek te, bir fazlasÄ±nÄ± nasÄ±lsa atarÄ±z havasÄ±nda idiler.

Sonra diÄŸer goller ve 3-0â€™lÄ±k net bir skor.

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RIJKAARD tÃ¼m oyuncularÄ±na her pozisyonda ne yapacaklarÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸ, nerede duracaklarÄ±nÄ± Ã¶ÄŸretmiÅŸ, yeterince Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ.

Ä°lk gol Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ. Herkes nereye gideceÄŸini biliyor. Bu pozisyona sadece RÃ¼ÅŸtÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±ÅŸ.

Ä°lk gÃ¶lÃ¼n ardÄ±ndan, KEITA-KEWELL paslaÅŸmasÄ±, 2 gÃ¼zel golÃ¼nÂ Ã¶n hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±Â idi. Gol olmadÄ± ama, taraftarlarÄ± oldukÃ§a mutlu etti.

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ gol de, tamamen Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ bir pozisyondu.

RIJKAARDâ€™a tam puan vermek gerekli.

Leo FRANCO, bugÃ¼ne kadarki en gÃ¼zel oyununu Ã§Ä±kardÄ±. Ufuk CEYLANâ€™Ä± boÅŸa aldÄ±nÄ±z der gibi idi.

Sabri sakinleÅŸtirici almÄ±ÅŸ olmalÄ±. BÃ¶yle olunca, performansÄ± tavan yapÄ±yor.

Mustafa SARP, Mehmet TOPAL verilen gÃ¶revi eksiksiz yerine getirdi.

KEITA seyir zevki verdi. GÃ¼zel hareketler yaptÄ±. Defansa kadar gelip, top bile kesti.

KEWELL hep doÄŸru yerlerdeydi, doÄŸru vuruÅŸlar yaptÄ± ama, golÃ¼ gelmedi.

BAROS, iÃ§eride dÄ±ÅŸarÄ±da gol atÄ±p duruyor.

Arda, Hakan BALTA, Servet yorgundu. Sahada yok gibilerdi. Ama diÄŸerleri eksikliklerini hissettirmediler.

Galatasaray BURAYA KADAR gayet iyi geldi. Bundan sonra da iyi de gideceÄŸe benziyor.

Herkesi kutlamak gerekir.

***

BeÅŸiktaÅŸâ€™ta konuÅŸulacak tek bir isim var. Serdar Ã–ZKAN.

Ã–nce saÄŸ kanattan yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼cÃ¼ deparlarla alkÄ±ÅŸlandÄ±, sonrada ceza alanÄ± iÃ§ine dalÄ±p bulduÄŸu pozisyonlarda alkÄ±ÅŸlandÄ±. Onunda ÅŸansÄ± yoktu. Yoksa derbiye adÄ±nÄ± yazdÄ±rabilirdi.

RÃ¼ÅŸtÃ¼ de konuÅŸulabilir ama, konuÅŸmamak daha iyi.

Son ÅŸampiyonÂ ve Mustafa DENÄ°ZLÄ° iÃ§in kredi diye, tahammÃ¼l diye bir ÅŸey kalmadÄ±.

BURAYA KADAR. Bundan sonrasÄ± yok. Hafta iÃ§i Ã§ok ÅŸey deÄŸiÅŸebilir. Dikkatli olmak lazÄ±m.

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Hakem iÃ§in sÃ¶ylenecek bir ÅŸeyler var. VerilmemiÅŸ kÄ±rmÄ±zÄ± kartlar. Bu pozisyonlaraÂ ciddi itirazlarÄ±n olmamasÄ± ilginÃ§. Ciddi tepkiler olacaktÄ±r.

***