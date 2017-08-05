Burası Türkiye Cumhuriyeti burada herkes istediğini giyer!

Geçen hafta cumartesi günü kadınlar; kıyafet bahanesiyle şiddet uygulayan erkekleri ve bu erkekleri koruyan toplumsal, hukuki düzeni protesto etmek amacıyla Kadıköy’de bir yürüyüş düzenledi. ‘Kıyafetime Karışma’ yürüyüşüne katılan yaklaşık üç bin kişi sokakları “Kıyafetime, hayatıma karışma!”, “Yaşasın kadın dayanışması!” sloganlarıyla inletti. Ne acı ki; aynı saatlerde Maçka Demokrasi Parkı’nda bir kadın, kıyafeti yüzünden parkın güvenlikçisi tarafından dışarı atılmakla tehdit ediliyordu.

‘İyi ki benim başıma geldi’

Reklamcı Çağla Köse’nin (24) başına gelenleri, olay anında çekilmiş bir videonun Twitter’a düşmesiyle öğrendik. Köse, o gün yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “Kız arkadaşımla kitabımızı, meyvemizi aldık, parka gittik. Keyifli keyifli takılıyorduk. Bir ara tuvalet için sıra beklerken Savaş İ. isminde bir güvenlik görevlisi yanıma geldi. Kıyafetime bakıp ‘Burada böyle gezmene izin vermem’ dedi. Ben de, ‘Sana mı soracağım’ diye karşılık verdim. Sesimizi duyan genç bir adam da, ‘Sana ne kadının kıyafetinden’ diye bana destek çıktı. Olay büyüdü. Kız arkadaşım da sesimizi duyup yanımıza koştu, ne olup bittiğini anladıktan sonra güvenlik görevlisine, ‘Burası Türkiye Cumhuriyeti. Özgür bir ülke... Burada herkes istediğini giyer’ dedi. Birileri geldi, adamı götürdüler. Biz de yerimize döndük. Hava karardıktan sonra polis geldi, ‘Siz burada göğüslerinizi açıp insanları rahatsız ediyormuşsunuz’ dedi. Bu çok ciddi bir iftira. Durumu anlattık. Etraftan insanlar da bize destek çıktı. Polis de ‘Tamam, biz olayı anladık’ deyip gitti.”

Kadınlar Çağla Köse’nin yaşadığı bu olayı protesto etmek için ertesi gün Maçka Parkı’ndaydı. ‘Kıyafetime Karışma’ yürüyüşleri de Ankara ve İzmir’de sürdü. Etkinlikleri düzenleyen isimlerden Rojda Aslan, “Bu eylemler sayesinde kadınlar yalnız olmadıklarını anlıyor. Saldırganlar da birbirimize destek olduğumuzu görünce geri çekiliyor. Saldırıya uğramak yıpratıcı ama bunun mücadelesini vermemek daha yıpratıcı” diyor.

Bugünkü eylemin sloganı; ‘Birlikte yürüdük, birlikte gülelim, birlikte konuşalım’.

‘Bütün kadınları bekliyoruz’

‘Kıyafetime Karışma’ hareketine öncülük eden kadınlar eylemlere gösterilen ilginin devamını sağlamak, haftanın en önemli gündem maddelerinden biri olan müftülere nikâh kıyma yetkisinin verilmesi gibi kadın meselelerini konuşmak için bir etkinlik daha düzenliyor. Maçka Demokrasi Parkı’nda bugün 15.00’te başlayacak etkinliği organizatörlerden Rojda Aslan anlatıyor: “Yürüyüşler büyük yankı uyandırdı. Şimdi oturup konuşmak istiyoruz. 15.00’te Maçka Parkı’nda piknik yapacağız. 17.00’de forumumuz başlayacak. Sonra da sanatçı destekçilerimiz konser verecek. Bütün kadınları bekliyoruz...”

‘Tabii ki korkuyorum’

Çağla Köse de psikolojik olarak çok yıprandığını saklamıyor: “Mahvoldum resmen. Yine de bu olay iyi ki benim başıma geldi. Çünkü ben ses çıkarabilecek biriyim. İyi ki kendini susmak zorunda hissedecek bir kadının başına gelmedi. Beni ve o gün yanımda olan kız arkadaşımı ölümle tehdit ediyorlar. O güvenlik görevlisinin kim olduğu, nerede olduğu bilinmiyor ama ben çok göz önündeyim. Tabii ki korkuyorum. Öte yandan çok güçlü hissediyorum. O kadar güzel mesajlar aldım ki... Biri mesaj atmış, ‘Ben olaya tanık oldum. Öğretmenim. Çocuklara bunu mutlaka anlatacağım. Sizi destekliyorum’ diyor. Eskiden ‘Böyle olaylar sosyal medyada çok ilgi görse bile üç gün sonra unutulur’ diye düşünüyordum. Artık daha umutluyum. Gördüm ki, bir şey olduğunda birbirimizi kolluyoruz. O kız kardeşlik duygusu çok güzel. Erkeklerin desteğine de çok şaşırdım. Bu olayda beni ilk destekleyenler erkeklerdi. Türkiye’nin çoğu yanımda.”

Çağla Köse

Maçka ve Cihangir’de istediğimi giyebiliyordum

Bir gün Karaköy’de üzerimde mini etekle yürürken esnafın nefesini ensemde hissetmiştim. O günden beri kıyafetime dikkat ediyorum. İstediğimi giyerek gidebildiğim yerler; Maçka ve Cihangir. Ama ne yazık ki Maçka Parkı’nda da başıma böyle bir olay geldi. Üstelik bu parkın tam adı, ‘Maçka Demokrasi Parkı’!