Burası Sakarya: Korkunç şüphe... 19 kişi hastaneye götürüldü

Edinilen bilgilere göre, Sakarya 4. İcra Dairesinden ismi öğrenilemeyen bir bayan Serdivan ilçesinde bulunan Tapu Müdürlüğüne bir zarf gönderdi. Zarfı açan görevliler zarf içinde 'Islak Peçete' buldu. Peçeteyi alan personel kimyasal madde olma ihtimaliyle ilgili kurumlara bilgi verdi.

Olay yerine kısa Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 sağlık, UMKE ekipleri kısa sürede Tapu Müdürlüğüne geldi. AFAD ekipleri olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında Tapu Müdürlüğünde çalışan 19 kişi tedbir amaçlı 112 ambulanslarla ToyotaSa İlkyardım ve Acil Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.