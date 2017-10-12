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    Akılalmaz görüntü... Gözaltına alındılar

    Tolga YANIK/KONYA (DHA)
    12.10.2017 - 11:26 | Son Güncelleme:

    Konya’da düğün konvoyunun geçişi sırasında tabanca ve otomatik tüfeklerle havaya ateş eden 4 kişi, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis, 4 kişiyi gözaltına aldı.

    Olay, 8 Ekim Pazar günü, öğle saatlerinde merkez Karatay İlçesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir yakınlarının düğün evine gelen 4 kişi, konvoyun geçişi sırasında ellerindeki tabanca ve tüfeklerle havaya rastgele ateş açtı. Çevredekiler, şüphelilerin etrafındaki onlarca kişiye rağmen dakikalarca ateş etme anını, cep telefonu kamerasına kaydederek, sosyal medyada paylaştı.

    Akılalmaz görüntü... Gözaltına alındılar
    Durumu fark eden polis, yayınlanan görüntülerden yola çıkarak, havaya ateş açan 4 kişinin kimliğini belirledi. Kimlikleri tespit edilen Mustafa K., Ali K., Yaşar E. ve Mustafa A., 9 Ekim Pazartesi günü gözaltına alındı.

    Akılalmaz görüntü... Gözaltına alındılar
    Yapılan aramada, ruhsatsız 2 tüfek ve 3 tabanca ele geçirildi. Polis merkezinde ifadeleri alınan 4 kişi, serbest bırakılırken, şüpheliler hakkında ’genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak’ suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda şüpheliler hakkında idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

    Akılalmaz görüntü... Gözaltına alındılar

    Akılalmaz görüntü... Gözaltına alındılar

    Etiketler: Konya , maganda , düğün magandası
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