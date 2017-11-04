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    Burası İstanbul! Soyulan Fransız... Soyan İranlı... Yakalayan Türk!

    Ali AKSOYER (DHA)
    04.11.2017 - 10:00 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da kendilerine polis  gibi tanıtarak turistleri kontrol edecekmiş gibi yaparak çantalarındaki paralarını çalan İran uyruklu iki şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin son olarak bir Fransız turisti aynı yöntemle soydukları belirlenirken, olaylar sırasında kullandıkları üzerine çıkartma harflerle "Polis" yazdıkları boş sahte kimlik deneyimli dedektifleri bile şaşırttı.

    İstanbul'da polise başvuran Fransız turist Antoni Francois Guyarnavut (22) kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından parasının çalındığını söyledi. Turist poliste verdiği ifadesinde "Polis olduklarını söyleyip çantamı aradılar. Onlardan ayrıldıktan sonra bin 500 Euromun çalındığını fark ettim." dedi.

    KULLANDIKLARI ARACIN PLAKASINI SİYAH BANTLA DEĞİŞTİRMİŞLER

    Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını kullanarak şüphelilerin aracının plakasını tespit etti. Ancak yapılan incelemede plakanın rakam grubunda bazı değişilikler yapıldığı tespit edildi. Polis kamera görüntülerindekine benzer bir aracı Zeytinburnu, 5 telsiz mahallesi, 71. sokak üzerine durdurdu. Yakalanan aracın plakası incelendiğinde "0972" olan rakam grubunun bantlar kullanılarak "8872" olarak değiştirildiği anlaşıldı.

    TEŞHİS EDİLDİLER

    Otomobilin içinde bulunan şüpheliler İran uyruklu Hulam R.(48) ile Anur Reza I.(23) gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Burada soydukları fransız turist tarafından teşhis edilen şüphelilerin ayrıca bir çok olay daha gerçekleştirdileri, kullandıkları pasaportlarında sahte olduğu tespi tedildi. Şüphelilerden Hulam R.'nin bir yıl önce de benzer bir suçtan polis tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi.

    Etiketler: sahte polis
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