Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Burası bir okul!

    Burası bir okul!

    İnan KALYONCU (DHA)
    01.02.2018 - 16:24 | Son Güncelleme:

    Trabzon’un Tonya ilçesinde, zemini kayan ve duvarlarında çatlaklar oluşan Sayraç İlk ve Ortaokulu kapatıldı. Okulda eğitim gören 64 öğrenci, İskenderli İlköğretim Okulu'na taşınacak. 

    Tonya'nın Sayraç Mahallesi'nde, zemininde kaymalar ve duvarlarında çatlaklar oluşan Sayraç İlk ve Ortaokulu'nda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün teknik ekipleri inceleme yaptı. Hazırlanan raporda, yığma taş kullanılarak, heyelan sahası içine yapılan okulun kuzey yönündeki taşıyıcı duvarlarında, yüzey suları ile bitişiğindeki derenin de etkisiyle yatay- dikey yönde çatlama ve ayrılmalar oluştuğu belirtildi. Raporda, ayrıca dere kenarındaki istinat duvarında da çökmeler ve düşey eksenden sapmalar olduğunun belirlendiği kaydedildi. Tavan döşemesinde ise ayrılma ve kopmalar olduğuna yer verilen raporda, okulun can ve mal güvenliği açısından kullanılmaması istendi.

    'ÖĞRENCİLER 5 ARAÇLA TAŞINACAK'

    Tonya Milli Eğitim Müdürü Ziya Durmuş, okul binasında çatlaklar meydana geldiğini, konuyla ilgili teknik rapor hazırlandığını ve bu nedenle 64 öğrencinin taşınacağını söyledi. Durmuş, “Sayraç ve İskenderli ilkokullarında, birleştirilmiş sınıf uygulaması var. Taşıma yapılırsa taşıma merkezinde bağımsız sınıflar oluşacak. Taşıma ihalesi planlanıyor. Eğitim- öğretim yılının ikinci yarısında, 5 araçla öğrenciler taşınacak. Bu taşıma ile birleştirilmiş sınıf uygulamasına da son vereceğiz” dedi.

    'SAĞLAMLAŞTIRMA YAPILIRSA OKULU AÇABİLİRİZ'

    Tonya Kaymakamı Bayram Yıldız da okulu Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nce hazırlanan rapora göre kapatma mecburiyetinde kaldıkları belirterek, şunları söyledi: “Bu kapatma kararı, vatandaşlarımız tarafından kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Gerekli sağlamlaştırma yapıldığı takdirde, ilerleyen süreçte, yine okulumuzu açma yoluna gidebiliriz. Sayraç ilk ve ortaokulunu en yakın okulumuz olan İskenderli Ortaokulu'na taşımayı düşünüyoruz. Şu anda, 2 okulumuzda da birleştirilmiş sınıf var. Sayraç ilk ve ortaokulunu İskenderli’ye taşıdığımız takdirde, birleştirilmiş sınıf ortadan kalkmış olacak. Öğrencilerimiz daha iyi bir eğitim öğretime kavuşmuş olacaklar.”

    Veliler ise kapatma kararına karşı çıkıp, okulun güçlendirilerek, eğitime açık tutulmasını istedi.

    Etiketler: Trabzon , Okul , boşaltmak , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri