Burası Berlin, buradan çıkış yok

Almanya mucizeler ülkesi. Çok çalışkanlar. Onlar için hiçbir şey imkansız değil. Ayıdan post, Türk’ten dost, Skibbe’den antrenör yapabilmişler.

Olimpiyat stadında ağırlık Türk seyirciden yana. Ankara’da bu kadar Galatasaraylı yoktu pazar günü. Kendi ülkesinin başkentinde deplasmanda olan cim bom, Almanya’nın başkentinde ev sahibi. Kadıköy’de de ev sahibi olabilme hayallerini besliyor.

H.Deniz Çekin yazıyor

Hertha Berlin UEFA kupasında her iki maçında da berabere kalmış. Kendi liginde de üçüncü. Kolay lokma değil yani. Bizim medya bütün hafta elinde hesap makinesi. Çarptı böldü, bir puan yeter dedi.

Başlama düdüğüyle iki takım arasındaki kalite farkı da belli oldu. Galatasaray’ın rakibinden bir-iki gömlek daha üstün olduğu açık. Yine de tipik bir Alman takımı. Son dakikaya kadar oyunu bırakmazlar.

Berlin ekibi ilk dakikalara Pantelic’le hızlı girdi. 5. dakikada bu oyuncunun sol çaprazdan şutu De Santics’de kaldı.

Bir dakika sonrası Galatasaray çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullandı. Baros, ceza sahasının önünde düşürüldü, son şutu Kewell attı, farklı şekilde dışarıda.

13. dakikada Baros kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vurmakta gecikince defans yerini aldı.

Sonrasında Lilcoln’ün yarattığı tehlikeler vardı. Hacettepe Harikalar Kumpanyası’nda top sektirme şampiyonu seçilen Brezilyalı, ceza sahası dışından şutlarıyla etkili oldu. 20 ve 24. dakikalarda vuruşları kaleciden dışarıda çıktı. 40. dakikada ise ceza sahasına girerken kendini yerde buldu. Hakem İtalyan olunca, penaltı yerine sarı kartla yetindi. İlk yarı biterken Baros’un şutu kalecide kaldı; 0-0.

İkinci yarı kendi evinde ev sahibi olmakta zorlanan Hertha biraz daha hareketli. Voronin’in organize ettiği ataklarla etkili oldular.

60. dakikada en büyük tehlikeyi yaşıyor Galatasaray kalesi. Voronin-Pantelic ikilisi biraz daha becerikli olsa çok üzüleceğiz.

64’de dörde dört saldırıyoruz. Arda aşırtma vuruyor. Kaleci başarılı. 1 dakika sonrası rakibin tek gol umudu Pantelic çıkıyor, Cicero Santos giriyor.

66’da Kacar’ın şutunu De Santics çıkarıyor.68.’de Kewell sol kanattan ortalıyor. Friedrich'in koluna çarpıyor top. İtalyan Hakem Rizzoli, Süleyman ABAY’a nazire yapıyor, penaltı. Milan Baros gollerine devam ediyor; 0-1.

75’de Simunic’in şutunun “Zorro” Servet topu çizgiden çıkarıyor. Kornerden gelen topu yine Simunic kafayla tamamlıyor. De Santics’in refleksi çok güzel.

87’de Domovchiyski ceza sahamızda, şutu kalecide. 89’da Simunic’in ortasında kimse topa dokunamıyor.

Uzatmalarda top devamlı kalemizde. Ama direniyoruz.

Neticede, Galatasaray 1’e üç veriyor. Üstelik Metalist de son dakika galibi. Ukrayna’ya bağlandı bahtımız. Fener Kiev’i, Metalist de Benfica’yı deplasmanda yenerse Fenerbahçe ve Galatasaray Kadıköy’de final öncesi buluşabilir.

