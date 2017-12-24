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    Burası Alanya...

    DHA / AA
    24.12.2017 - 17:53 | Son Güncelleme:

    Antalya Alanya ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Kızılcaşehir Mahallesi’nde sürücüler zor anlar yaşadı. Kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan sürücüler Alanya Belediyesi Çözüm Masası’nı arayarak yardım istedi.

    Alanya'da yağan kar yağışı nedeniyle Kızılcaşehir Mahallesi’nde araçlar yolda mahsur kaldı. Çözüm masasına gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler yolu açarak sürücüleri ve yolcuları kurtardı.

    Bugün öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Alanya merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kızılcaşehir Mahallesi’nde sürücüler zor anlar yaşadı. Kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan yaklaşık 50 araç sürücüsü Alanya Belediyesi’nin çözüm masasını arayarak yardım istediler. Olaya müdahale eden Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler greyder ve iş makineleri ile yolu trafiğe açtı.

    İlk kez bu yolda kar gördüklerini belirten sürücüler, yaklaşık 1 saat mahsur kaldıklarını söylediler. Sürücüler, yolun açılması ile birlikte yollarına devam ettiler.

    Burası Alanya...
    Burası Alanya...

    Burası Alanya...

     SEYDİŞEHİR-ANTALYA YOLU AÇILDI

    Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Seydişehir-Antalya karayolu, trafiğe açıldı.

    Konya'nın Seydişehir ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.
    Yağışlar, Seydişehir-Antalya karayolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde ulaşımın aksamasına neden oldu.
    Seydişehir Bölge Trafik ekipleri, dün akşam saatlerinde itibaren Karayolları 36. Şube Şefliği Bakımevi Kavşağı'ndan itibaren çekici türündeki ve zincirsiz araçların yola devam etmesine izin vermedi.

    Karayolları ekiplerinin yürüttüğü tuzlama çalışmaları ile Seydişehir-Antalya karayolu, öğle saatlerinde tekrar trafiğe açıldı.
    Kar yağışının hafif şiddette devam ettiği karayolunda, ekiplerin tuzlama çalışmaları sürüyor.

    Burası Alanya...

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