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    Burası Adana: Rögar kapaklarını çaldılar at arabasıyla polisten kaçtılar

    AA
    03 Ağustos 2017 - 20:34Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 21:05

    Adana'da rögar kapağı çaldıkları öne sürülen 6'sı çocuk 8 kişi yakalandı.

    Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda bazı kişilerin rögar kapaklarını söküp at arabasına koydukları yönünde ihbar gelmesi üzerine polis olay yerine gitti.

    Güvenlik güçleri, yaptıkları araştırmada olayı gerçekleştirdiğinden şüphelendikleri bir at arabasını durdurmak istedi. Polislerin "Dur" ihtarına uymayan kişiler, at arabasıyla kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 dakika süren kovalamacanın ardından at arabası Yenidoğan Mahallesi'nde durduruldu.

    Burası Adana: Rögar kapaklarını çaldılar at arabasıyla polisten kaçtılar

    Yapılan araştırmada, zanlıların söktükleri iki rögar kapağını kovalamaca sırasında attıkları belirlendi. Polis, kapaklardan birini ele geçirdi.
    At arabasında bulunan 6'sı çocuk 8 kişi gözaltına alındı.

    AT, OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

    At arabası, bir polis memuru eşliğinde zanlı çocuklardan birinin kullanımında polis merkezine götürülmek istendi.
    Arabasına koşulu at, ipinin kopması sonucu, Kozan yolunda kavşakta, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 05 FA 166 plakalı seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi.

    Çevredekiler, su getirerek sırtı kanayan ata döktü, su içirdi.  Tekrar ayağa kaldırılan at, polis memuru gözetiminde zanlıların bir yakınınca yularından tutularak polis merkezine getirildi.  Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

     

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    Etiketler: adana , hırsızlık , rögar kapağı
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