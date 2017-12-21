Burası Adana: Elinde dinamitle

Alınan bilgiye göre, vatandaşlar, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir evde, elinde tuttuğu patlayıcıyı infilak ettirmekle tehdit eden ve çevredekileri rahatsız eden Aydın K'yi (37) polise ihbar etti.

Kısa sürede bildirilen adrese giden ekipler, çevre güvenliğini aldıktan sonra şüpheliyi yakaladı ve elindeki patlayıcıya aldı. DHA'nın haberine göre Aydın K. '"Elimdeki dinamiti patlatırım" deyip, polislerden yaklaşmamalarını istedi.

Alkollü olduğu belirtilen Aydın K, polis gözetiminde Adana Şehir Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Öte yandan, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de patlayıcı maddeyi incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürdü.