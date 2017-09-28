Burak Özçivit ile Kerem Bürsin'den " Can Feda"

TAFF ve BRK’S Yapımı, yeni sinema filmi için, hazırlıklar tamamlandı. İsmi “Can Feda"” olarak açıklanan filmde, Burak Özçivit ve Kerem Bürsin iki askeri canlandıracak.



Vatan için iki askerin milli mücadelesi 23 Şubat’ta seyirciyle buluşacak.





Senaryosu Zafer Külünk’e ait filmin yönetmeni ise M.Çağatay Tosun. Filmin, kısa bir tanıtım fragmanı da bu hafta sonu sinema salonlarında yayınlanacak.