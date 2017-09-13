Burak Özçivit, hayranlarını İstanbul’u Emaar Square’de yaşamaya davet etti

Dünyanın en büyük gayrimenkul geliştirme şirketi Emaar, İstanbul’daki ilk AVM’sinin tanıtımı için hem Türkiye hem de Körfez ülkelerinde milyonlarca hayranı olan Burak Özçivit ile çalışmayı seçti.



Çekilen reklam filmiyle Burak Özçivit, Körfez ülkelerindeki hayranlarını İstanbul’u Emaar Square’de yaşamaya çağırıyor. Kampanya ile Emaar Square, Körfez ülkelerinden ağırladığı turist sayısını 1 yıl içinde sektör ortalamasının 3 katına çıkarmayı hedefliyor.







İstanbul’un en yeni alışveriş merkezi, konut ve ofis binalarını bünyesinde barındıran yaşam merkezi Emaar Square’in Burak Özçivit’li reklam filmi Türkiye ile eşzamanlı olarak Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Körfez ülkelerinde yayınlanmaya başladı. İstanbul’un ve Emaar Square’in bir yaşam ve çekim merkezi olarak cazibesine odaklanan kampanya kapsamında, Türk ve yabancı hayranları, sonbaharda ünlü oyuncu ile Emaar Square’de tanışma imkânı da bulacak.



Tanıtım filminin yayına girmesi dolayısıyla Emaar Square’den yapılan açıklamada, özellikle Körfez Bölgesi’nden gelecek turist ve yatırımcıların ilgisini çekmek için Burak Özçivit ile çalışmanın tercih edildiği kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Başarılı oyuncu Burak Özçivit, yer aldığı güçlü projeler ve oynadığı dizilerle bilinirlikte en üst sıralarda yer alıyor. Burak Özçivit’in pozitif imajının yanısıra Emaar’ın bölgedeki deneyimi ve güçlü itibarından faydalanarak gerçekleştirilecek kampanyalarla, İstanbul’un ve şehrin en yeni ve nitelikli yaşam merkezi Emaar Square’in en çok tercih edilen destinasyon olarak konumlamasının güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu kampanyaların olumlu bir etkisi olarak, Emaar Square’i ziyaret eden yabancı turistlerin toplam ziyaretçiler içindeki oranının 1 yıl içinde sektör ortalamasının 3 katına çıkacağını öngörüyoruz.”



Körfez Bölgesi ülkelerinde yayınlanan “Muhteşem Yüzyıl” ve “Kara Sevda” dizileri ile Arap dünyasında geniş bir hayran kitlesi edinen Özçivit, 2016 yılı sonunda Dubai’de gerçekleşen “Muhteşem Yüzyıl Sergisi”nin açılışına “onur konuğu” olarak katılmış ve büyük ilgi görmüştü.







Yılda 25 milyon ziyaretçi, dakikada 100 kişi ağırlayacak



Emaar Square, dünyanın en büyük ve 80 milyon ziyaretçisi ile en çok ziyaret edilen alışveriş merkezi olan The Dubai Mall’un geliştirici Emaar Properties’in İstanbul’daki ilk alışveriş merkezi ve Anadolu Yakası’nın en yeni ve iddialı yaşam merkezi olma özelliğini taşıyor. Yılda 25 milyon ziyaretçi ağırlamayı hedefleyen Emaar Square, yüzlerce yerli ve yabancı markanın yanısıra Gucci, Cartier ve Hermes gibi lüks dünyasının ünlü markaları ile Türkiye’de ilk mağazasını açan Galeries Lafayette’i bünyesinde barındırıyor. Emaar Square bir yaşam merkezinin tüm sunduklarının ötesinde, Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi ve Anadolu yakasının ilk 4DX sinemasıyla, ziyaretçilerine aileleriyle birlikte geçirebilecekleri kaliteli bir zaman vadediyor.

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