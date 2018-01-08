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    Burak Akın hakkında flaş gelişme

    Ajanslar
    08.01.2018 - 17:26 | Son Güncelleme:

    Savcılık sorgularının ardından Yüzbaşı Burak Akın, Fuat Söylemez, Abdülkadir Koçyiğit adli kontrol şartı ile serbest bırakılmak üzere nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

    15 Temmuz gecesi darbeci askerlere direndiği gerekçesiyle kahraman ilan edilip ve madalya ile ödüllendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın, “Ben FETÖ üyesiyim” diyerek teslim olmuştu. İddiaya göre, yürütülen bir soruşturmada gözaltına alınma endişesiyle harekete geçen Yüzbaşı Akın, hemen komutanının yanına giderek, "Komutanım FETÖ konusunda sakladığım bir şeyler var" itirafında bulunmuştu. Durumun ciddiyetini anlayan komutanı da Akın'ı savcılığa yönlendirdi. Yüzbaşı Burak Akın da Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek itirafçı oldu. Yüzbaşı Akın'ın 'itirafçı' olarak tutuklanmaktan kurtulmaya çalıştığı öne sürülmüştü. Yüzbaşı Burak Akın'ın FETÖ imamlarının isimlerini verdiği de öne sürülmüştü.

    Etiketler: Mahkeme
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