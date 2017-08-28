Buradan ‘Harvey’ geçti

Yaklaşık 6.6 milyon kişinin yaşadığı ABD’nin en büyük 4’üncü kenti Houston tükenmiş durumda. Binlerce evde elektrik yok. Birçok okul tatil edildi. İki büyük havalimanı kapatıldı. THY, dünkü İstanbul - Houston seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı. Helikopterler insanları evlerin çatılarından tahliye etti. 30 bin kişi kenti terk etti. Jefferson County’de bulunan bir vahşi yaşam parkındaki 350 timsahın suların yükselmesiyle kaçma tehlikesi bulunduğunun açıklanması kentte panik yarattı.

‘EN KÖTÜSÜ HENÜZ YAŞANMADI’

Afette ölü sayısı 11’e yükseldi. KHOU televizyonu, Harvey’de dün en küçüğü 6 yaşında dört çocuğun büyükanne ve büyükbabalarıyla birlikte Greens Nehri üzerindeki köprüden geçerken kamyonetlerinin su altında kalması sonucu boğularak can verdiğini duyurdu. Kasırga, Houston’dan uzaklaşıyor ve Louisiana’ya doğru ilerliyor. OHAL ilan edilen Louisiana’nın valisi John Bel Edwards, afete ilişkin “En kötüsü henüz yaşanmadı” dedi.