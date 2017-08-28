MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Buradan ‘Harvey’ geçti

    Buradan ‘Harvey’ geçti

    DIŞ HABERLER SERVİSİ
    28 Ağustos 2017 - 23:20Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 23:20

    ABD teyakkuzda... Teksas kıyılarını vuran Harvey kasırgası, megakent Houston’ı sular altında bıraktı ve kuzeydoğuya doğru ilerliyor. Harvey’de dün dördü çocuk altı kişi kamyonetlerinin sular altında kalmasıyla yaşamını yitirdi. Yağışların daha da şiddetlenmesi bekleniyor.

    Yaklaşık 6.6 milyon kişinin yaşadığı ABD’nin en büyük 4’üncü kenti Houston tükenmiş durumda. Binlerce evde elektrik yok. Birçok okul tatil edildi. İki büyük havalimanı kapatıldı. THY, dünkü İstanbul - Houston seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı. Helikopterler insanları evlerin çatılarından tahliye etti. 30 bin kişi kenti terk etti. Jefferson County’de bulunan bir vahşi yaşam parkındaki 350 timsahın suların yükselmesiyle kaçma tehlikesi bulunduğunun açıklanması kentte panik yarattı.

    ‘EN KÖTÜSÜ HENÜZ YAŞANMADI’

    Afette ölü sayısı 11’e yükseldi. KHOU televizyonu, Harvey’de dün en küçüğü 6 yaşında dört çocuğun büyükanne ve büyükbabalarıyla birlikte Greens Nehri üzerindeki köprüden geçerken kamyonetlerinin su altında kalması sonucu boğularak can verdiğini duyurdu. Kasırga, Houston’dan uzaklaşıyor ve Louisiana’ya doğru ilerliyor. OHAL ilan edilen Louisiana’nın valisi John Bel Edwards, afete ilişkin “En kötüsü henüz yaşanmadı” dedi.

    Etiketler: Teksas , ABD , gazetehaberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri