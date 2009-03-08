Bünyamin Gezer rol çaldı

Stat Süper Lige yakışır, birtakım eksiklikleri olmasına rağmen ilerleyen günlerde çok önemli maçlara ev sahipliği yapacak nitelikte.

Kayserisporlu futbolcular, teknik direktör ve tabi ki yönetim böyle tarihi bir günde tarih yazmak istiyorlardı.

Bu da sahada atılacak ilk golün sahibi olmakla ve rakibini yenmekle olacaktı.

Şerife Çaldenk yazıyor

Maç güzel bir atmosfer ve ateşli bir taraftar desteğiyle başladı.



Kayserililerin beklediği tarihi ilk gol Kayserispor'dan değil;

Sivas galibiyetlerinin rüzgarını arkasına almış Fenerbahçe'den,

Fenerbahçe 'de ise nöbet sırasını Guiza'ya devreden Semih'ten geldi.

Roberto Carlos'un fişek gibi attığı frikikte takipçiliğini konuşturan Semih 6. golünü atarak Lugano ile eşitlendi, Guiza'ya da fark attı.

Maç her iki tarafın birbirine baskı kurmaya çalışması sonucu çok çekişmeli ve heyecanlı geçiyordu.

İkinci gol de yine Fenerbehçe'den, yine Roberto Carlos'un asisti ile bu sefer Alex'ten geldi.

Fenerbahçe kendi evinde gibi oynuyordu.

Maç bu kadar güzel giderken tek güzel olmayan ve maça yakışmayan bir şey vardı;

Hakemin tutumu.

Bu maçın bu kadar hızlı ve stresli geçeceğini düşünmemiş olsa gerek ki Bünyamin Gezer, maç içinde verdiği kararlarda ortak bir tutum sergileyemedi; tutarsız kararları ile maçın kontrolünü tamamen kaybetti.

Maç içerisinde futbolcuların birbilerine yaptığı sertliklerin birçoğunu gözden kaçırdı.

Bir pozisyonda çaldığı bir düdüğü benzer bir pozisyona çalmadı.

İkinci yarıda kaleci Volkan Kayserispor'un etkili ataklarından birini engellemeye çalışırken kendisine yapılan sert müdahaleye karşı – Volkan topa sahip olmuştu artık- rakip futbolcuyu arkasından itti.

Bünyamin Gezer bu pozisyonu direk kırmızı kart vererek cezalandırdı.

Belki Volkan'ın yapmaması gereken bir hareketti. Ama hareket içerisinde rakibi sakatlamaya yönelik bir niyet yoktu. Eğer hakem bu kadar tahammülsüz ise bu tarz poziyonlara o ana kadar onlarca sarı kart göstermesi gerekirdi.

Maç böylesine çekişmeli giderken tüm oyunun gidişatına müdahele edilmiş oldu.

Zaten bu olaydan sonra poziyonların birçoğunda elini kartlarına götürürken bayağı bir zorlandı.

Fenerbahçe takımı on kişi kaldıktan sonra Aragones kaleci alabilmek için Deivid'i çıkardı oyundan.

Bu dakikalarda sonra Fenerbahçe takımı gol yememek için defansa çekildi, Kayserispor bütün oyunu rakibinin yarı sahasına yıktı böylelikle.

Üstüste gol pozisyonlarına girdiler ama Fenerbahçe defansını geçemediler bu akşam.

Mehmet Topuz'un kullandığı duran toplar çok etkiliydi ama nafile...

Bünyamin Gezer'in oyunu katletmesinden sonra tadı tuzu kalmadı maçın.

Emre rakibinin yaptığı bir hareketten sonra sakatlanıp rakibine tehditvari hareketler yapınca Aragones onun yerine daha önceden ısınmaya başlayan Guiza'yı aldı.

Maçın skoru değişmedi ve Fenerbahçe Kadir Has stadının ilk gollerini atarak tarihe geçmiş oldu.

Ayrıca ligin üst sıralarında yer alan rakipleri birer birer puan kaybederken önemli bir üç puana da sahip oldu.

Bu haftanın puan kaybedenleri arasında Sivasspor da vardı.

1-1 biten Sivas-Ankaraspor maçının sadece son dakikalarını izleme şansım oldu. O nedenle ne oyunla ne de hakem hataları ile ilgili birşey söyleyebilirim.

Bir takım kazanabilir de kaybedebilir de. Herkes hata da yapar.

Ancak bir teknik direktörün yapması gereken galibiyeti nasıl mağrur bir şekilde karşılıyorsa mağlubiyeti de aynı biçimde içine sindirmesi.

Bizim teknik direktörlerimizden beklediğimiz -özellikle yeni nesil olanlardan- rakibi gol atınca yedek kulübesini tekmeleriyle parçalaması ya da maç bittikten sonra yenilginin verdiği kızgınlıkla yönetimini beğenmediği hakemin üstüne yürüyüp bağırıp çağırması ve kendisini sakinleştirmeye çalışan yan hakemin eline vurarak gözdağı vermesi değil.

Tam tersi kazananı tebrik edip önündeki maçlara konsantre olması.

Futbol eninde sonunda bir spor.

Üç ihtimali var: KAZANMAK , KAYBETMEK, BERABERE KALMAK.

Daha ötesi yok.