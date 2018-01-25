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Bunu yapmazsanız internetten kredi kartıyla alışveriş 31 Ocak'ta son bulacak

Hürriyet Haber
25.01.2018 - 08:46 | Son Güncelleme:

Banka ve kredi kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için kart hamilinden onay alma süresi 31 Ocak'ta sona erecek.

Kartlarla internetten alışveriş ve ödeme yapılabilmesi için kart sahiplerinin onay vermesine yönelik sürenin sonuna yaklaşılırken, sanal kartlar ve otomatik ödeme talimatlarının kapsam dışı olduğu belirtildi.

Hem bankalar hem de e-ticaret şirketleri, vatandaşların internetten alışveriş ve fatura ödeme gibi konularda mağduriyet yaşamaması için uyarılarda bulunurken, sanal kartlar ve otomatik fatura talimatı gibi düzenli ödemelerin kapsam dışı olduğu belirtildi.

Kart sahipleri, bankaların mobil uygulaması veya internet sitesi üzerinden giriş yaparak onay sürecini tamamlayabildiği gibi telefon ile müşteri hizmetlerini arayarak ya da şubeye giderek de bu işlemleri gerçekleştirebiliyor.

AA muhabirinin BDDK'dan aldığı bilgiye göre, banka ve kredi kartlarının e-ticarette kullanılabilmesi için kart hamilinden onay alma süresi uzatılmayacak. Kartların e-ticarete açılmasında müşteri onayı alınması ile ilgili karar kapsamına sanal kartlar girmiyor. Ayrıca, otomatik ödeme talimatı verilmiş ödemeler de e-ticaret kararı kapsamında yer almıyor.

Etiketler: kredi kartı
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