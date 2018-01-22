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    Bunu yapabilecek ordu sayısı 5'i geçmez

    ANKARA
    22.01.2018 - 00:08 | Son Güncelleme:

    GÜVENLİK politikaları uzmanı Mete Yarar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik ‘Zeytin Dalı’ harekâtını değerlendirirken, “72 uçakla operasyon yapılıyor. Dünyada bunu yapabilecek ülke sayısı 5’i geçmez” dedi. CNNTürk’te dün Hafta Sonu programına katılan Yarar şunları söyledi:

    “72 uçağın katılımı çok önemlidir. Yakın dönemde bu kadar çok uçağın katıldığı bir operasyon yok. Sayısal anlamda çok büyük ama önemli olan bunun koordinasyonu. 72 uçağı kaldıracaksınız, havada tutacaksınız, havada tutarken herhangi bir saldırı olabileceği ihtimaline karşı da uyanık olacaksınız. Size biri füze atabilir. Bunlarla ilgili karıştırma yapacaksınız. Sıra dahilinde bütün hedefleri tek tek vuracaksınız ve bütün vurulan hedeflerin kıymetlendirmesini yapacaksınız. 4 bin kilometrekarede bunu yapıyorsunuz. Havada bu kadar hızlı yer değiştirebilen uçakların alanı için bir futbol sahasında herkesin tıka basa durması gibidir. Bir hava operasyonu için anormal kısıtlı bir alan. Dünyada bu operasyonu yapabilecek ülke sayısı 5’i geçmez.

    DOĞRU ZAMANDA
    (Tünel patlatan füzeler) Bu füzelerin özelliği kendisine yüklenmiş kodla ilerliyor. Böyle bir tüneli yukarıdan atılan bir füzeyle vurma şansınız yok, yere yakın gelmeli ki tünelin içine girsin. TSK’nın kullandığı enstrümanın ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Nereye girerseniz girin, ister tünele ister yerin altına girin, Silahlı Kuvvetler’in vuramayacağı hiçbir yer yok. Bu görüntü gelinen yeri çok net gösteriyor. Ben çok doğru zamanda, çok doğru dönemde yapıldığını düşünüyorum.” 

    Etiketler: Mete Yarar , Zeytin Dalı Harekatı , gazetehaberleri , son dakika
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