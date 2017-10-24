Bunu hepimiz yapıyoruz! Bilimsel araştırma ortaya koydu

California Üniversitesi'nden Holly B. Shakya ile Yale Üniversitesi'nden A. Christakis tarafından 2013-2014 ve 2015 yıllarında üç dönem halinde yaptıkları araştırmada, 5 bin 208 kişi yer aldı.

Çalışma kapsamında ABD nüfusunu yansıtmak üzere seçilen katılımcıların iki yıllık süreç içerisindeki Facebook aktiviteleri incelendi. Araştırmacılar tıklama, beğenme, arkadaş sayısı ve sitede geçirilen süre hakkında bilgileri de deneklerin hesaplarından alarak analiz ettiler.

Araştırma, Facebook etkileşimlerinin insanın esenliğinde, mutluluğunda negatif bir etkiye sahip olduğunu ortaya koydu. Ayrıca sosyal medya kullanım miktarının da mutluluğun azalmasında bir payı olduğu belirtildi.

Harvard Business Review'a araştırmaları hakkında bir makale yazan araştırmacılar Shakya-Christakis, iyi olma ölçütünü insanların kendi beyanlarıyla belirlediklerini ifade etti. Araştırmada hem başkalarının içeriklerini beğenme hem de linklere tıklamanın tutarlı bir şekilde fiziksel sağlık ve ruh sağlığında bozulma getirdiği vurgulandı.

Çalışmada bir linke tıklama, statü güncelleme ve bir paylaşım beğenme gibi sosyal medya aktivitelerinin, insanın ruh sağlığında yüzde 5 ila 8 arasında bir düşüşe yol açtığı ifade edildi.

Facebook'un 2016'da verdiği rakamlara göre; ortalama bir kullanıcı sitede günde 50 dakika geçiriyor.