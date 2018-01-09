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    Bunu da yaptılar... İstinye açıklarında bulundu

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    09.01.2018 - 15:42 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL’da 1 milyon Euro değerinde yat ile zodyak motorları çalan çete çökertildi.

    Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş adamının yatının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler araştırma yaparken, yatın çalındığı marinalardan, yakın zamanda zodyak motorlarının da çalındığını belirledi.Bunu da yaptılar... İstinye açıklarında bulundu

    Güvenlik kameralarını inceleyen polis, motorların zodyaklardan sökülerek denizin içine bırakıldığını daha sonra da dalgıç yardımıyla sudan çıkarıldığını belirledi.

    Dalgıç polislerin yaptığı aramalarda kıyıya yakın, deniz dibinde 5 motor bulundu. Polis ekipleri motorları satan çalan şüphelileri tespit etti. Ayberk D. ve 2 şüpheli gözaltına alındı. Yakalan şüpheliler Balat'taki Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin çaldıkları 3 motoru sattıkları belirtildi.

    Motorları denizden çıkaran polis ekipleri, çalınan 12 metre boyundaki yatı da İstinye açıklarında buldu. Üç kamarası olan yatın 1 Milyon Euro değerinde olduğu ve inşaat şirketi iş adamı sahibine teslim edileceği bildirildi.

    Etiketler: yat , hırsız
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