Liseye giriş sınavı örnek soruları sosyal medyada: Bunları çözebilenin alnından öpüyorum

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) fen, sosyal bilimler, Anadolu ve proje temelli liselere yerleştirme sınavıyla ilgili örnek soruları açıkladı. Öğrencilerin merakla beklediği sorularla ilgili uzmanlar TEOG’a göre daha eleyici ve soru metinlerini daha uzun bulduklarını belirtti. Örnek soruları Twitter’da yorumlayan öğrenciler de uzmanlarla aynı görüşte. Öğrencilerin ilginç yorumlarından bazıları şöyle:

Mert Başcı‏ @MertBasci

Kardeşim 8. sınıf öğrencisi. Bugün MEB liseye geçiş sınavının örnek sorularını açıkladı. İsteyen herkesin sınava girip %10’unun sınavla yerleşeceği uygulamada yayınlanan örnek sorular o kadar zor ki. Bunun tek bir amacı var daha sınava girmeden öğrenciyi kazanamam havasına sokmak.

Dilara Bulut @mabell_

Sınavla öğrenci alacak liseler için örnek sorular yayınlanmış. Bunları çözebilen kardeşlerimin alınlarından öpüyorum.

zamansız-söz @turmuk

TEOG yeni yayınlanan örnek sorular kitap okuyan, anlayan, yorumlayan için kolay. Bunu da herkes yapamadığına göre bence seçici olmuş.

yaw he he @himmokbye

Liseye giriş için sorular yayınlanmış %10’luk dilim değil anca %1’i yapar o soruları. PISA’ya özenmek için önce müfredatı adam akıllı düzenleyin yetiştirelim mi konuyu mu pekiştirelim şaşırıyoruz.

Miraç Seyis @miseyplus

Bugün açıklanan lise sınav sorularıyla daha önce açıklanan üniversite sorularını karşılaştırdım da, üniversite soruları daha kolay, cidden açın bakın... #ÖSYM’nin hakkını yemişiz , #MEB bunlar nasıl sorular

@asndl91

LGS örnek soruları yayınlanmış. Matematik sorularını inceledim. Çoğu lise öğrencisi yapamaz . Eğer liseye sınavla yerleşmek isteyen çocuğunuz varsa nefes almadan çalışmalı. Bol bol kitap okumalı

Bay_Öğretmen‏ @AksyAtkn:

Soruların uzunluğu ve biçimi ALSE’e benzetilmişken soru kökünde bilgi verilmesi ve konunun kısaca anlatılması bakımından PISA sınavı örnek alınmış. Amaç bilgiyi kullanmak. Şu an piyasada bu tarz sorularla basılmış kaynak yok denecek kadar az. Öğrenciler için zor bir sınav olacak.

SİNEM BİRCAN‏ @sinembircannn

8’inci sınıflara açıklanan örnek soruların TYT için yayınlanan örnek sorulardan zor olduğu gerçeği...