Bunlar nasıl taraftar

Kadir Esaspehlivan yazıyor

İyi günde kötü günde takımının yanında, hizmetinde ve yolundadır.

Takımını desteklemek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır.

Takımı nerede, o oradadır.

Takımı adına tezahüratlar hazırlar, şarkılar besteler ve maçlarda takımının coşması için elinden gelen her şeyi yapar.

Ama maalesef bazı kendini bilmezler, taraftarlığın ne demek olduğunu henüz daha kavrayamayanlar tuttuğu ve çok sevdiği zannettiği takımına her zaman her yerde zarar vermektedir.

Bu Süper Lig takımlarından amatör takım taraftarlarına kadar inmektedir.

Sadece avazı çıktığı kadar bağırıp çağırmaktan, hakemlere saatlerce laf atmaktan, eline geçirdiği şeyleri sahaya atmaktan başka bir işe yaramıyorlar.

Neden stada geldiklerini çok merak ediyorum.

Bunları önleyemeyen kulüp sorumlularını da anlayamıyorum.

Otobüsle stada gelen rakip takımı taşlarlar. Neden?

Futbolcular stada girerken yapılmayacak el kol hareketleri ile onları tahrik ederler. Neden?

Hakemler gelir, onlara da olumsuz tezahüratlar yapılır. Neden?

Hayret ediyorum.

Geçen hafta bir amatör futbol sahasında yapılan maçtaki taraftarların bağırışları, bugün yine bir amatör maçta hiçbir olay yokken yan hakemi saatlerce tahrik etmeleri olacak şey değil.

O hakemin yerinde olmak istemezdim.

Oradaki kulüp idarecileri buna nasıl müsaade ediyorlar anlamıyorum.

Tek bildikleri şey insanları aşağılamak.

Bence hiçbir işe yaramayan insanlar bunlar.

Bunlara taraftar bile denemez.

Kulüplerinden nefret eden insanlar bunlar.

Bu gibi kendini bilmez taraftarları nasıl sahalara sokarlar anlamıyorum.

Hâlbuki taraftar takımın peşinden gider, gittiği şehirde gezer, yer, içer, yatar, alış veriş yapar ve o şehre az da olsa para kazandırır.

Şehre bir hareketlilik gelir.

Bir gün bile olsa ekonomik bir hareketlilik olur.

Tribünlerde çok renklilik olur.

Karşılıklı tezahüratlar, karşılıklı şarkılar, kısacası çeşitli gösteriler maçlara ayrı zevk katar.

Bunlar normal şeyler.

Anormal olan bunların olmaması.

Şehrinizde maç olmasını istemiyor musunuz?

Rakip takımların şehrinize gelmesini istemiyor musunuz?

Şehrinizi yabancı insanlara tanıtmak, güzelliklerini göstermek istemiyor musunuz?

Bunları istememek bence cahilliğin ötesinde bir şeyler.

Eğer bunları istiyorsanız!

Ya şehrinizde bir festival yapacaksınız, ya bir konser düzenleyeceksiniz

Ya da bir maç olacak ki insanlar sizlerin şehirlerine gelsin, sizleri tanısın, şehrinizi görsün ve

Kendi memleketlerine döndüklerinde yaşadıklarını anlatsın ve başkalarının da şehrinize gelmelerini sağlasın.

Böylece seni tüm dünya tanısın. Senin en büyük çıkış kapın bu. En büyük reklamın bu.

Lütfen bu kapıyı kapatmayın.