Bunlar kimin işi olabilir

Gülşah Erkaya yazıyor

Futbol başta olmak üzere tüm spor branşlarında ülkemizin gidişatına baktığımızda, durumun hiç de iç açıcı olmadığını söyleyebiliriz.

Hemen her sporun sözde bağımsız bir federasyonu var. Spor bakanlığımız olduğuna göre mutlaka bir de resmi spor politikamız var. (dır herhalde...)

Ama hem sportif başarı olarak, hem tesisleşme olarak hem de geleceğe yönelik icraatlar olarak kurumlara bakıldığında, umut verici manzaralar göremiyoruz.

Spor gibi keyifli bir konuda, gerçekten bilgili ve ülkesel başarıyı yakalama idealine sahip insanların yönetimlerde görevlendirilmesi ve bu insanlara idealize edilmiş hedefler verilmesi durumunda, başarının kolay geleceğine inananlardanım.

Yakın geçmişte başlatılan topyekün okuma yazma ve ‘Haydi Kızlar Okula’ gibi kampanyalar nasıl başarıya ulaşmıştı hatırlayın. Bu tür bir kampanyanın spor odaklı yapılması durumunda, başarı çok daha çabuk gelecektir.

Futbol dışındaki popüler sporlara baktığımızda, özellikle tenis, buz pateni, kayak, atletizm, yüzme gibi branşlarda başarının, bu sporlara küçük yaşlarda başlayan ve iyi eğitilen sporcularla geldiğini görüyoruz.

Eğitimin dışında, yetişmekte olan çocuk ve gençlere yarışabilecekleri, kendilerini geliştirip sporun rekabetçi yanını ve önemini kavrayabilecekleri platformlar oluşturmak da önemli. Yarışamayan bir sporcu ne kadar ileriye gidebilir ki?

Başarı için neler yapılabilir?

Devlet ve özel sektöre ait, eğitim kalitesi yüksek, önemsenen ve tercih edilen okullarda takım ve bireysel sporlar için burs sistemi geliştirilip, uygulanabilir.

Başarı, hakkaniyet ölçüsü içerisinde ödüllendirilip, yurtdışında şampiyonluk alan sporcularımıza resmi ödüllerini vermemek için “bu spor olimpik değil” ve benzeri onur ve umut kırıcı bahaneler uydurulmayabilir.

Devlet yetkilileri sporda başarılı olan bireylerin hayatın her alanında başarılı olabileceklerini göz önünde tutarak, sadece madalya ve derece alacak gençlere değil, tüm eğitim dünyasını kapsayacak şekilde bir spor politikasını yeniden oluşturabilir. Özellikle ilk ve orta öğretim müfredatındaki haftada iki saatlik beden eğitimi dersleri çok komik duruyor.

İlk-orta ve yüksek öğrenimde her branşta yılın takımları, sporcuları, gelecek vaad edenleri seçilip, teşvik edici ve özendirici bir ödül-burs sistemi getirilebilir.

Sanayide uygulanan teşvik benzeri bir yapı amatör ve profesyonel sporcular ve spor kulüpleri içinde düşünülüp, uygulanabilir. Böyle bir uygulama Gaziantepspor gibi takımların Basketbol şubelerinin ve Şahinbey Belediyespor gibi ülkemizi Avrupa’da temsil etmiş voleybol kulüplerinin kapanmasını engelleyebilir.

Özellikle devlet okullarındaki çemberi yamulmuş iki basketbol potasından ibaret spor tesis ve imkanları için ayrıca bir kampanya başlatılıp, bir-iki dönem içerisinde her okul bir spor salonuna kavuşturulabilir.

İşin temeli küçük yaştan başlanacak eğitimden geçtiğine göre, okullarda Beden Eğitimi Öğretmenliği ismi altında kurumsallaşan sportif eğitsel yapı çeşitlendirilerek, belirli dallarda uzmanlaşmış antrenörlük sistemine geçilebilir.

İstenirse hepsi yapılabilir, her şey yapılabilir. Benim kıt zamanımda ve fazlaca da yetkin olmadan önerdiğim bu çözümlerin yanına pek çok uygulanabilir öneri daha eklenebilir.

Sadece sporda başarılı değil, aynı zamanda da dinamik ve aktif bir toplumun altyapısını oluşturmak, eğitimde spora ve sporda eğitime gereken önemi vermekle başlar. (Tabi ki böyle bir toplum isteniyorsa)...

Başta da söylediğimiz gibi etkili ve yetkili makam koltuklarını işgal eden kişilerin, bu saydıklarımızdan ve daha birçoklarından hangilerinin kendi işleri olduğunu bulup kolları sıvamaları gerekiyor.

Bu öneriler üzerinde itici bir güç oluşturabilecek basınımız da konuya gereken önemi verirse birkaç yıl sonra, tenis, yüzme ya da aklımıza hiç gelmeyen başka branşlarda şampiyon olmuş sporcularımızı manşetlerde görmek hayal olmaz... Bence...