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    ’Bunlar da anne baba mı?’ lafı kardeş katili etti

    Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)
    10 Ağustos 2017 - 16:07Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 16:07

    Adana'da kız kardeşlerinin doğum gününü kutlamak için buluşan 24 yaşındaki Ahmet Uludağ’ın, kardeşi 22 yaşındaki Muhammet Uludağ’ı, ’Bunlar da anne baba mı?’ sözüne sinirlendiği için öldürdüğü iddia edildi.

    Olay, dün gece merkez Sarıçam İlçesi Şahintepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Uludağ, babası 61 yaşındaki Ali Rıza Uludağ’a, "Baba, yan komşu araba almış" dedi. Bu söz üzerine Muhammet ağabeyine dönerek "Bunlar da anne baba mı?" diye karşılık verdi. Bu sözlere sinirlenen Ahmet, "Babamla nasıl konuşuyorsun" diyerek yanında taşıdığı bıçağı çıkartıp, kardeşinin karnına sapladı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırılan, Muhammet’in yanında, Ahmet ve baba Ali Rıza da gitti. Hastane polisi tarafından gözaltına alınan ağabey cinayet ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan Muhammet ise, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    BABA ŞİKAYETÇİ OLDU

    Olayın ardından baba Ali Rıza Uludağ ifadesinde, "Kızımın doğum gününü kutlamak üzere evde buluştuk. Muhammet’in Bunlar anne baba mı? lafına Ayıp değil mi? Nasıl bu şekilde konuşursun? diye tepki gösterdim. Tartışma çıktı, büyük oğlum Ahmet’den şikayetçiyim" dedi.

    İşlemleri tamamlanan Ahmet Uludağ, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

    Etiketler: adana , Ahmet Uludağ , Muhammet Uludağ
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